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Salvini, Open Arms davasında savunmasını yaptı - Son Dakika
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Salvini, Open Arms davasında savunmasını yaptı

İtalya'da Başbakan Yardımcısı ve Ulaştırma-Altyapı Bakanı olan aşırı sağcı Lig Partisi'nin lideri Matteo Salvini, İspanyol sivil toplum kuruluşu Open Arms'ın kurtardığı göçmenleri karaya yanaştırmaması sebebiyle yargılandığı davada savunmasını yaptı. Salvini, göç konusunda aldığı kararların ülkenin güvenliği ve onuru için olduğunu savundu. Davanın devam edeceği ve sonuçlanması halinde Salvini'nin 15 yıl hapis cezası alabileceği belirtiliyor.

Salvini, Open Arms davasında savunmasını yaptı
12.01.2024 - 22:09,
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İtalya'da Başbakan Yardımcısı ve Ulaştırma-Altyapı Bakanı olan aşırı sağcı Lig Partisi'nin lideri Matteo Salvini, 2019'da İçişleri Bakanı olduğu sırada İspanyol sivil toplum kuruluşu (STK) Open Arms'ın Akdeniz'de kurtardığı göçmenleri günlerce karaya yanaştırmaması sebebiyle "insanları alıkoyma" ve "görevi kötüye kullanma" suçlarıyla yargılandığı davada savunmasını yaptı.

Ağustos 2019'da Open Arms'ın kurtardığı 147 göçmeni 19 gün boyunca karaya yanaştırmaması sebebiyle Palermo Cumhuriyet Başsavcılığının insanları alıkoyma ve görevi kötüye kullanma suçlarından yargılanmasını talep ettiği Salvini için 2021'de başlayan yargı süreci devam ediyor.

İtalyan basınında yer alan haberlere göre, Palermo'daki davanın bugünkü duruşmasında savunmasını yapan Salvini, İçişleri Bakanı olduğu sırada göç konusunda ölüm gibi üzücü olayların yaşanmadığını ifade ederek, "Hükümetin politikası insan kaçakçılığıyla mücadele etmek ve Avrupa'yı (Avrupa Birliği) sürece dahil etmekti." dedi.

Salvini, o dönem başbakan olan şimdilerde ise muhalefetteki 5 Yıldız Hareketi'nin (M5S) lideri Giuseppe Conte'nin de kendisinin aldığı kararlara eşlik edip onayladığını, aksi takdirde bugün burada olmayacağını öne sürdü.

Salvini, o dönem İçişleri Bakanı olarak düzensiz göçmenlerin İtalya'ya gelişlerini durdurmaya yönelik attığı adımlardan gurur duyduğunu söyledi.

Open Arms'ın kurucularından Oscar Camps ise duruşma öncesi X platformundan yaptığı paylaşımda, "'Yaptığım şeyden gurur duyuyorum çünkü ülkemin güvenliğini ve onurunu savunuyorum' diyor. Hangi güvenlik? Hangi onur? Demokratik bir cumhuriyetin bakanına, aralarında kadın ve çocukların bulunduğu 160 kadar savunmasız insanı, limanda gerekli müdahaleyi almaları için 19 gün beklemek zorunda bırakmak yakışıyor mu?" ifadelerini kullandı.

Davaya 16 Şubat'taki duruşmayla ile devam edileceği, bu duruşmada da mevcut İçişleri Bakanı Matteo Piantedosi ile 2019'daki Giuseppe Conte hükümetinin dışişleri bakanı Enzo Moavero'nun ifadelerine başvurulacağı bildirildi.

Bu yıl içinde sonuçlanması beklenen davada, Salvini'nin suçlu bulunması halinde yasalara göre 15 yıl hapis cezası alabileceği ifade ediliyor.

Open Arms olayı

Aşırı sağcı Lig Partisi ile 5 Yıldız Hareketi'nin Haziran 2018'de kurduğu ve Eylül 2019'a kadar görevde kalan koalisyon hükümetinde Başbakan Yardımcısı ve İçişleri Bakanı olarak görev yapan Salvini, bu dönemde düzensiz göçü önlemeye yönelik sert tedbirleri uygulamaya koymuştu. Salvini, Orta Akdeniz'de göçmenleri kurtaran çok sayıda STK gemisi ile İtalyan güvenlik güçlerine ait gemilerinin de İtalyan limanlarına yanaşmasına izin vermemişti.

Salvini, İçişleri Bakanı olduğu Ağustos 2019'da İspanyol STK Open Arms'ın kurtardığı 147 göçmeni 19 gün boyunca denizde bekletmiş, karaya yanaşmalarına izin vermemişti. Palermo Cumhuriyet Başsavcılığının başlattığı soruşturma kapsamında Salvini'ye görevi kötüye kullanma ve insanları alıkoyma suçlamaları yöneltilmişti.

İtalyan Senatosu, aynı zamanda senatör olduğu için Salvini hakkında Palermo Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan fezlekeye 30 Temmuz 2020'de onay vermiş ve eski bakanın yargılanmasının önünü açmıştı.

Salvini, Gregoretti hadisesinde aklanmıştı

Salvini, Temmuz 2019'da Akdeniz'de kurtarılan 131 düzensiz göçmenin günlerce Gregoretti sahil güvenlik gemisinden inmesine izin vermediği için görevini kötüye kullanmak ve insanları alıkoymak suçlamalarıyla Katanya'da benzer bir yargı süreci geçirmişti.

Katanya'daki ön inceleme duruşmasında, Ön Duruşma Hakimi Nunzia Sarpietro, Salvini için hem savunma tarafı hem de savcılıktan gelen davanın düşürülmesi talebini kabul etmişti. Böylece, aşırı sağcı lider yargılandığı iki davanın birinde suçsuz bulunmuştu.

Kaynak: AA
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