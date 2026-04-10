Sam Altman'a Molotof Saldırısı - Son Dakika
Sam Altman'a Molotof Saldırısı

10.04.2026 21:57
OpenAI CEO'su Sam Altman'ın evine molotofkokteyli ile saldırı düzenlendi, zanlı gözaltına alındı.

NEW ABD'de yapay zeka teknolojileri üreten OpenAI şirketinin Üst Yöneticisi (CEO) Sam Altman'ın California eyaletindeki evine molotofkokteyliyle saldırı düzenlendiği, şüphelinin gözaltına alındığı bildirildi.

Yapay zeka sohbet robotu ChatGPT'nin geliştiricisi OpenAI'dan yapılan yazılı açıklamada, Altman'ın evine molotofkokteyli atan zanlının gözaltında olduğu belirtildi.

Açıklamada, "Bu sabah erken saatlerde bir kişi, Sam Altman'ın evine molotofkokteyli attı ve San Francisco'daki genel merkezimize de tehditler savurdu. Şükürler olsun ki kimse yaralanmadı." ifadelerine yer verildi.

San Francisco polisinin olaya hızlıca müdahale ettiği, şirket çalışanlarının güvenliğinin sağlandığı vurgulandı.

Açıklamada kolluk kuvvetlerinin soruşturma başlattığı kaydedildi.

San Francisco polisinin açıklamasında da 20 yaşlarındaki şüphelinin fırlattığı yanıcı cismin, Altman'ın evinin dış kapısını yaktığı belirtildi, OpenAI yöneticisinin saldırı sırasında evde olup olmadığına ilişkin bilgi paylaşılmadı.

Kaynak: AA

Sam Altman, Teknoloji, Güvenlik, Güncel, CEO, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sam Altman'a Molotof Saldırısı - Son Dakika

SON DAKİKA: Sam Altman'a Molotof Saldırısı - Son Dakika
