Türkiye'nin Şam Büyükelçisi Nuh Yılmaz, uluslararası yardımların Suriye'nin ulusal öncelikleriyle uyumlu şekilde koordine edilmesinin önemine dikkati çekerek, İsrail'in istikrarsızlaştırıcı faaliyetlerinin mevcut sorunları daha da derinleştirdiğini ve yatırım ile istikrar ortamına zarar verdiğini söyledi.

Yılmaz, Suriye'nin başkenti Şam'da ikincisi düzenlenen "Suriye İçin Ortaklık Koordinasyon Forumu" kapsamında gerçekleştirilen "Brüksel'den Şam'a: İlerleme ve Açıklamalar" başlıklı panelde konuştu.

Büyükelçi Yılmaz, konuşmasında gönüllü geri dönüşün önemine, İsrail'in Suriye'nin istikrarına yönelik tehdidine ve uluslararası yatırımların Suriye'nin öncelikleriyle uyumlu olması gerektiğine dikkati çekti.

Uluslararası yardımların koordine edilerek Suriye'nin ulusal öncelikleriyle uyumlu hale getirilmesinin önemine işaret eden Yılmaz, Suriye hükümetinin beklentilerinin toparlanma sürecinin merkezinde bulunması gerektiğini kaydetti.

Türkiye'nin milyonlarca Suriyeliye ev sahipliği yaptığını ve Suriye halkının istikrarıyla toparlanmasını öncelikleri arasında tuttuğunu belirten Yılmaz, bu süreçte Suriye makamlarıyla işbirliği içinde çalıştıklarını ifade etti.

Suriye'nin toparlanma sürecinde elde ettiği kazanımların İsrail saldırılarına ve ülkenin egemenliği ile toprak bütünlüğünü tehdit eden girişimlere karşı korunması gerektiğini belirten Yılmaz, "Uluslararası toplumun İsrail'in ihlallerine karşı kararlı tutum sergilemesi gerek." diye konuştu.

"İsrail'in Suriye topraklarını işgali, ülkedeki her sorunu krize dönüştürüyor"

Yılmaz, konuşmasının ardından AA muhabirine yaptığı açıklamada, Suriye'nin Türkiye'nin dış politika gündemindeki en önemli konulardan biri olduğunu ve Ankara'nın bu ülkeye yönelik politikasında bir değişiklik bulunmadığını belirtti.

Suriye'de devrimden bu yana geçen süreçte önemli güvenlik sorunlarının çözüme kavuşturulduğunu ifade eden Yılmaz, bu gelişmelerin ardından ekonomik sorunların ön plana çıktığını kaydetti.

Güvenlik alanındaki en önemli sorunun İsrail olduğunu vurgulayan Yılmaz, İsrail'in Suriye'nin güneyindeki askeri varlığının ve ülke topraklarını işgalinin ciddi sorunlara yol açtığını söyledi.

İsrail'in saldırgan tutumunun Suriye hükümetinin siyasi meşruiyetini olumsuz etkilediğini ve ülkeye yapılacak yatırımların önünde engel oluşturduğunu belirten Yılmaz, "İsrail'in şu andaki agresif varlığı ve Suriye topraklarının işgali, Suriye'deki her problemi krize çeviriyor." dedi.

Yılmaz, İsrail'in istikrarsızlaştırıcı faaliyetlerinin mevcut sorunları daha da derinleştirdiğine dikkati çekerek, bu durumun kontrol altına alınmasının Suriye'de istikrarın sağlanması, barışın korunması ve ekonomik kalkınmanın desteklenmesi açısından öncelik taşıdığını ifade etti.

"Suriye'de ekonomik sorunlara çözüm üretmek gerekiyor"

Suriye'de acil güvenlik sorunlarının büyük ölçüde aşılmasıyla ekonomik meselelerin daha fazla gündeme geldiğini aktaran Yılmaz, terör örgütü PKK'nın entegrasyon sürecine girmesinin ve sahil bölgesindeki eski rejim unsurlarının kontrol altına alınmasının da bu sürece katkı sağladığını söyledi.

Yaptırımların kaldırılmasının ardından ülkede yatırımların artması, istihdamın güçlenmesi ve ekonomik koşulların iyileşmesi yönünde önemli beklentiler oluştuğunu belirten Yılmaz, buna karşın yatırımların ve uluslararası yardımların beklenenden yavaş ilerlediğini kaydetti.

Yılmaz, nüfusun neredeyse yarısının yoksulluk sınırının altında yaşadığı Suriye'de halkın refahının artırılması için ekonomik sorunlara kalıcı çözümler üretilmesi gerektiğini vurguladı.

Şam'daki konferansın da bu sorunlara çözüm bulmak amacıyla düzenlendiğini ifade eden Yılmaz, Avrupalı ortaklar ve uluslararası toplumun temsilcileriyle Suriye'nin karşı karşıya olduğu ekonomik güçlüklerin aşılmasına yönelik görüşmeler gerçekleştirdiklerini belirtti.

Türkiye, İsrail'in istikrarsızlaştırıcı etkisini gündeme taşıdı

Türkiye'nin konferansa sağladığı katkılardan birinin, İsrail'in istikrarsızlaştırıcı faaliyetlerinin Suriye'deki ekonomik sorunları nasıl derinleştirdiğini gündeme getirmek olduğunu söyleyen Yılmaz, diğer ülkelerin de bu durumun farkında olduğunu ancak konuyu Türkiye kadar açık dile getirmediğini belirtti.

Yılmaz, Suriye'nin geleceğine yönelik politikaların yatırımlar, yaptırımlar ve İsrail'in bölgedeki faaliyetleri dikkate alınarak belirlenmesi gerektiğini vurgulayarak, Türkiye'nin ülkede istikrarın sağlanması ve ekonomik toparlanmanın hızlandırılması için her türlü katkıyı sunmaya hazır olduğunu ifade etti.

"Türkiye ile Suriye ekonomisi birbirini destekleyecek ve tamamlayacak"

Türkiye ile Suriye arasındaki ekonomik işbirliğinin önemine dikkati çeken Yılmaz, "Türkiye ile Suriye ekonomisi birbirini destekleyecek ve tamamlayacak." dedi.

İki ülkenin bölge açısından önemli ekonomik fırsatlar ve potansiyel barındırdığını kaydeden Yılmaz, işbirliğinin geliştirilmesinin hem Türkiye hem Suriye için olumlu sonuçlar doğuracağını sözlerine ekledi.