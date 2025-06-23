Şam'da DEAŞ Saldırısı: Güvenlik Önlemleri Artırıldı

Suriye'nin başkenti Şam'da terör örgütü DEAŞ'ın bir kiliseyi hedef alan saldırısının ardından, kalabalık alanlar ve kamu kurumları çevresinde güvenlik önlemleri artırıldı.

Şam'da terör örgütü DEAŞ'ın kiliseye düzenlediği saldırının ardından, İçişleri Bakanlığına bağlı Genel Güvenlik birimleri güvenlik önlemlerini üst seviyeye çıkardı.

Otoyollarda kimlik kontrolü ve araç aramaları sürerken, kamu kurumları çevresi ile kalabalık alanlarda güvenlik güçlerinin sayısı artırıldı.

Öte yandan, Hristiyan topluluğun yoğun yaşadığı Bab Tuma, Kusur ve Duveyla mahallelerinde kiliselere giden yollar da sıkı güvenlik önlemleriyle koruma altına alındı.

Terör örgütü DEAŞ'ın, dün, Şam'ın Duveyla bölgesindeki Mar İlyas Kilisesi'ne düzenlediği saldırıda 22 kişi hayatını kaybetmiş, 60'tan fazla sivil yaralanmıştı.

Suriye İçişleri Bakanlığı terör saldırısının DEAŞ'lı bir terörist tarafından düzenlendiğini açıklamıştı.

Saldırının ardından, hem Arap ülkeleri hem de Batılı ülkeler, ibadethaneleri hedef alan ve masum sivillerin ölümüne yol açan bu terör eylemini kınayan açıklamalarda bulundu.