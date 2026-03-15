Şam'da Kadın Polisi Enstitüsü Açıldı
15.03.2026 16:40
Kadınların güvenlik alanındaki rolünü güçlendirmek için Şam'da Kadın Polisi Enstitüsü kuruldu.

Suriye'nin başkenti Şam'da kadınların güvenlik alanındaki rolünü güçlendirmeyi ve emniyet teşkilatındaki katılımlarını artırmayı amaçlayan Kadın Polisi Enstitüsü açıldı.

Suriye İçişleri Bakanlığı, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, enstitünün polis teşkilatının geliştirilmesi ve güvenlik kurumlarının profesyonel standartlara uygun şekilde eğitilmiş kadın kadrolarla desteklenmesi amacıyla kurulduğu belirtildi.

Enstitüde kadın adayların polislik ve hukuk alanlarında eğitim almasının yanı sıra saha becerileri ve mesleki uygulamalara yönelik programlarla yetiştirileceği bildirildi.

Eğitim programlarında ayrıca toplumsal konularda kadın polislerin etkin rol üstlenmesini gerektiren durumlara yönelik özel derslerin de yer alacağı ifade edildi.

İçişleri Bakanı Enes Hattab da yaptığı paylaşımda, kadınların farklı alanlardaki rolünün önemine inandıklarını belirterek, Kadın Polisi Enstitüsü'nün bu anlayış doğrultusunda kurulduğunu kaydetti.

Hattab, enstitünün kadın kadroların polislik görevlerini etkin ve sorumlu bir şekilde yerine getirebilecek şekilde yetiştirilmesini ve kadınların güvenlik alanındaki katılımının artırılmasını hedeflediğini ifade etti.

"Enstitü eğitimli kadın polis kadroları yetiştirmeyi hedefliyor"

Kadın Polisi Enstitüsü Müdürü Tuğgeneral Huda Sercavi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kadın polis enstitüsünün kurulmasının özellikle kadınların yer aldığı vakalarda daha sağlıklı ve güvenli bir yaklaşım sağlanması açısından önemli olduğunu söyledi.

Sercavi, kadın polis kadrolarına duyulan ihtiyacın özellikle kadının mağdur ya da fail olduğu durumlarda daha belirgin hale geldiğini belirterek, "Kadın polislerin varlığı, kadınlar ve çocuklarla ilgili toplumsal vakalarda daha doğru ve hassas bir yaklaşım geliştirilmesini sağlayacaktır." dedi.

Enstitünün aynı zamanda akademik ve mesleki açıdan eğitimli kadın polis kadroları yetiştirmeyi hedeflediğini kaydeden Sercavi, bu kadroların özellikle aile, kadın ve çocuklara ilişkin toplumsal sorunlarla ilgilenmede önemli rol üstleneceğini ifade etti.

Sercavi, uzun yıllar süren çatışmaların ardından devlet kurumları ile toplum arasında oluşan güven boşluğunun yeniden giderilmesi gerektiğini vurgulayarak, kadın polislerin bu süreçte köprü görevi görebileceğini dile getirdi.

200 kişilik kontenjan için 15 bin başvuru

Kadın polislerin özellikle cezaevleri, sınır kapıları ve kontrol noktaları gibi alanlarda görev almasının önemine işaret eden Sercavi, bu alanlarda kadınların bulunmasının bazı özel durumlarda daha uygun ve gerekli olduğunu ifade etti.

Kadın polislik eğitimine yoğun ilgi gösterildiğini ifade eden Sercavi, "Erbaş kursu için yaklaşık 15 bin kişi başvurdu. Çok sayıda adayla mülakat yapıldı ve belirlenen kriterleri sağlayanlar arasından yaklaşık 200 aday seçildi." diye konuştu.

Seçilen adayların önümüzdeki günlerde eğitim programına başlayacağını kaydeden Sercavi, kadınların güvenlik alanında görev almasına yönelik artan ilginin toplumun devlet kurumlarına ve özellikle güvenlik kurumlarına bakışındaki değişimi yansıttığını söyledi.

Sercavi, söz konusu ilginin aynı zamanda Suriyelilerin yeni bir devlet yapısının inşasına katılma isteğini gösterdiğini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

