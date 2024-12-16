Şam'da Kayıp Yakınlar İçin Umut Arayışı - Son Dakika
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Şam'da Kayıp Yakınlar İçin Umut Arayışı

Şam\'da Kayıp Yakınlar İçin Umut Arayışı

Suriye'de halk, kaybolan sevdiklerinin fotoğraflarını asarak Merce Meydanı'nda umut arıyor.

16.12.2024 11:47
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Suriye'de Beşşar Esed rejiminin devrilmesinin ardından halk, başkent Şam'daki Merce Meydanı'na haber alamadıkları sevdiklerinin fotoğraflarını asarak kavuşacakları günü bekliyor.

Şam'ın Merce Meydanı'ndaki anıtın duvarları, kayıp yüzlerce kişinin bulunması için asılan fotoğraflarla doldu.

Ülkenin dört bir yanından meydana gelen Suriyeliler, iletişim bilgileri ve isimlerinin olduğu fotoğraflı ilanlarla yakınlarını bulmaya çalışıyor.

Yakınları, haber alamadıkları sevdiklerinin hala hayatta olduğunu ve Esed rejimi devrilmeden önce rejim hapishanelerinde tutulduğunu düşünüyor.

"Binlerce mahkum kayboldu"

Kamışlı ilçesinden gelen Halid, AA muhabirine, aradığı dayısının Filistin Şubesi ve Sednaya hapishanelerinde tutulduğunu öğrendiklerini söyledi.

Annesinin, dayısını 2018'de nakledildiği Sednaya'da ziyaret ettiğini ve orada olduğunu doğruladığını anlatan Halid, birkaç ay önce Şam'daki Mezze Askeri Hapishanesi'nden serbest bırakılan bir kişiden dayısının hayatta olduğu haberini aldı.

Halid, Sednaya'dan salıverilenlerin arasında dayısını bulamadıklarını ve aradıklarını söyledi.

Dayısına kavuşma ümidiyle Merce'deki anıta ilan astıklarını belirten Halid, "Binlerce mahkum kayboldu. Kimse onların nerede olduğunu bilmiyor." dedi.

Assaf Elbehıs da yakını Daiç Asaf Bahid'in 2018'den bu yana kayıp olduğunu söyledi.

Elbehıs, Sednaya Hapishanesi'nden çıkanların arasında Bahid'i tespit edemediklerini dile getirdi.

Birisinin tanıyacağı umuduyla Bahid'in fotoğrafını bastırdığını belirten Elbehıs, "Bugün tüm mahkumlar serbest bırakılmış olsa da hiçbir bilgi bulamadık. Ne cesedini, ne izini. Lazkiye veya Humus'a götürüldüğünü söylüyorlar ama Allah bilir." diye konuştu.

Abdurrahman, 2012'den bu yana dayısından haber alamıyor

Deyrizorlu Abdurrahman da dayısının 2012'de Şam'da kaybolduğunu söyledi.

Yıllardır ulaşamadıkları dayısının Sednaya Hapishanesi'nde askeri istihbarat birimlerince alıkonulduğuna dair haberler aldıklarını anlatan Abdurrahman, bu haberleri teyit edemediklerini dile getirdi.

Abdurrahman, dayısını bulma umuduyla fotoğrafını bastırarak meydandaki duvara astığını ifade etti.

"Hapishaneden çıkanlar nereye gitti?"

Names Hamza da hapishaneden çıkan yakınını hastanelerde ve camilerde aradıklarını ancak herhangi bir iz bulamadıklarını belirtti.

Kayıp yakınları için yetkililere çağrıda bulunan Hamza, "Bu gençler nerede? Hapishaneden çıkanlar nereye gitti? Sadece nerede olduklarını öğrenmek istiyoruz." diye konuştu.

-? ?Suriye'deki gelişmeler

Suriye'de 27 Kasım'da rejim karşıtı silahlı gruplar ile Beşşar Esed güçleri arasında çatışmalar yoğunlaşmıştı.

Gruplar, 30 Kasım ile 7 Aralık tarihleri arasında Halep, İdlib, Hama ve Humus gibi en büyük illerde üstünlük kurmuştu.

Başkent Şam'a 7 Aralık'ta girmeye başlayan gruplara halk kitlelerinin de destek vermesiyle rejim, Şam ve diğer birçok bölgede kontrolü tümüyle kaybederek çökmüştü.

Baas Partisinin 61 yıllık iktidarı sona ererken rejim lideri Esed başkentten kaçmıştı.

Öte yandan, Suriye Milli Ordusu da aralıkta başlatılan Özgürlük Şafağı Operasyonu'nun ilk gününde Tel Rıfat ilçe merkezini terör örgütü PKK/ YPG'den kurtarmıştı.

Operasyonda Münbiç ilçesinin de kurtarılmasıyla, Fırat Nehri'nin batısındaki en büyük terör yuvasına dönüşen bölge, PKK/YPG'den temizlenmişti.

Kaynak: AA

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