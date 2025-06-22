Şam\'daki Kilisede Patlama

Suriye'nin başkenti Şam'daki bir kilisede patlama meydana geldi.
Şam'ın doğusundaki Duveyla bölgesinde bulunan Mar İlyas Kilisesi'nde, henüz nedeni belirlenemeyen bir patlama meydana geldi.
Patlama, kilisede büyük maddi hasara yol açarken, çok sayıda kişi hayatını kaybetti.
Olayın ardından güvenlik güçleri bölgede geniş çaplı önlemler alarak patlamaya ilişkin soruşturma başlattı.
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