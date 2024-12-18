Şam Havalimanı'ndan İlk Uçuş Halep'e - Son Dakika
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Şam Havalimanı'ndan İlk Uçuş Halep'e

Esed rejiminin yıkılmasının ardından Şam Havalimanı'ndan ilk sefer Halep'e başarıyla yapıldı.

18.12.2024 19:18
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Suriye'de Baas rejiminin devrilmesinin ardından yeniden faaliyete geçen Şam Havalimanı'ndan kalkan ilk yolcu uçağı, Halep Havalimanı'na iniş yaptı.

Esed rejiminin 8 Aralık'ta yıkılmasından sonra faaliyete geçen Şam Havalimanı'ndan kalkan Suriye Hava Yollarına ait yolcu uçağı, ilk seferini, ülkenin kuzeyindeki Halep Havalimanı'na yaptı.

FlightRadar24 uygulamasının verilerine göre, uçak 7 bin kişinin takibiyle yolculuğu sırasında en çok izlenen seferi gerçekleştirdi.

Halep Havalimanı Müdürü Muhammed el-Masri, AA muhabirine yaptığı açıklamada, gerekli teknik altyapı hazırlıklarını yaptıklarını belirterek, Şam'dan ilk uçuşun başarılı şekilde gerçekleştiğini söyledi.

Masri, Halep Havalimanı'nın da yakın zamanda faaliyete geçmesini beklediklerini ifade etti.

Yolcular arasında yer alan gazeteci Musa el-Ömer de başkentten Halep'e gelen uçakta bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Ömer, "Şam ve Halep havalimanları yüzde 100 hazır. Bu seferde yer almaktan çok mutluyum. Çok şanslıyım. Yetkililerden aldığım bilgiye göre, Şam Havalimanı da çok yakında uluslararası uçuşlara açılacak." dedi.

-? ?Suriye'deki gelişmeler

Suriye'de 27 Kasım'da rejim karşıtı silahlı gruplar ile Beşşar Esed güçleri arasında çatışmalar yoğunlaşmıştı.

Rejim karşıtı silahlı gruplar, 30 Kasım ile 7 Aralık tarihleri arasında Halep, İdlib, Hama ve Humus gibi en büyük illerde üstünlük kurmuştu.

Başkent Şam'a 7 Aralık'ta girmeye başlayan gruplara halk kitlelerinin de destek vermesiyle rejim, Şam ve diğer birçok bölgede kontrolü tümüyle kaybederek çökmüştü.

Baas Partisinin 61 yıllık iktidarı sona ererken, rejim lideri Esed başkentten kaçmıştı.

Öte yandan, Suriye Milli Ordusu da aralıkta başlatılan Özgürlük Şafağı Operasyonu'nun ilk gününde Tel Rıfat ilçe merkezini terör örgütü PKK/ YPG'den kurtarmıştı.

Operasyonda Münbiç ilçesinin de kurtarılmasıyla, Fırat Nehri'nin batısındaki en büyük terör yuvasına dönüşen bölge, PKK/YPG'den temizlenmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Şam Havalimanı'ndan İlk Uçuş Halep'e - Son Dakika

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