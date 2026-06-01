Şam Üniversitesi'nde Raniya el-Abbasi için saygı duruşu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Şam Üniversitesi'nde Raniya el-Abbasi için saygı duruşu

Şam Üniversitesi\'nde Raniya el-Abbasi için saygı duruşu
01.06.2026 19:52
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Suriye'de, Esed rejimi tarafından 2013'te alıkonulan doktor Raniya el-Abbasi ve ailesi için Şam Üniversitesi'nde öğrenciler saygı duruşunda bulundu. Etkinlikte adalet ve hesap verebilirlik vurgusu yapıldı.

Suriye'nin başkentindeki Şam Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi öğrencileri, devrik Beşşar Esed rejimi tarafından alıkonularak zorla kaybedilen doktor Raniya el-Abbasi ve ailesinin anısına üniversite kampüsünde saygı duruşunda bulunuldu.

Etkinlikte öğrenciler, Arapça "Raniya ve çocuklarını unutmayacağız", "Zorla kaybetmelere hayır", "Şehit arkadaşlarımıza vefa için" ve "Gerçek, zaman aşımıyla silinemez" ifadelerinin yer aldığı pankartlar taşıdı.

Öğrencilerden İmad Eyyüb, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "bir Suriyeli, bir doktor, bir vatandaş ve bir insan olarak meslektaşları doktor Raniya ile çocuklarının hakkını savunmak amacıyla bir araya geldiklerini" söyledi.

Geçiş döneminde adaletin sağlanması için yürütülen süreci doktorlar olarak desteklediklerini belirten Eyyüb, "Yıllar önce işlenen suçlar her geçen gün ortaya çıkarılıyor. Bu nedenle bu süreci kesinlikle destekliyoruz." dedi.

Doktor Hasan ez-Zubi de, doktor Raniya el-Abbasi, eşi ve altı çocuğunun akıbetine ilişkin ortaya çıkan haberlerin ardından bir araya gelerek Abbasi ve ailesini anmak istediklerini ifade etti.

Zubi, "Doktorlar olarak bu duruşla onların hatırasını yaşatmak istedik. Ailesine başsağlığı dileklerimizi iletiyoruz." diye konuştu.

İngiltere'nin Suriye Özel Temsilcisi Ann Snow, ABD merkezli sosyal medya platformu X'te yaptığı paylaşımda, Raniya el-Abbasi'nin çocuklarının akıbetine ilişkin ortaya çıkan haberlerin, Esed rejiminin Suriyeli ailelere yaşattığı acıları bir kez daha hatırlattığını belirtti.

Snow, paylaşımında, "Gerçeğin ortaya çıkarılması, kayıpların akıbetinin aydınlatılması ve hesap verebilirliğin sağlanmasına yönelik çabalar hayati önem taşıyor. Suriyeliler adaleti hak ediyor, aileler ise cevap bekliyor." ifadelerini kullandı.

Raniya el-Abbasi Dosyası

Doktor ve eski Suriye satranç şampiyonu Raniya el-Abbasi, eşi ve altı çocuğuyla birlikte 2013 yılında devrik rejim güçleri tarafından alıkonulmuştu.

Suriyeli ve uluslararası insan hakları kuruluşlarının yıllar boyunca dosyayı gündemde tutmasıyla olay, Suriye'deki zorla kaybetme vakalarının en sembolik örneklerinden biri haline geldi.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Esed Rejimi, Beşşar Esed, Suriye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Şam Üniversitesi'nde Raniya el-Abbasi için saygı duruşu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İstanbul’da tarihe geçen Estonyalı sporcu Jaan Roose bu kez Polonya semalarında ölümle dans etti İstanbul'da tarihe geçen Estonyalı sporcu Jaan Roose bu kez Polonya semalarında ölümle dans etti
Bebek Sahili’nde teknede çıkan yangın söndürüldü Bebek Sahili'nde teknede çıkan yangın söndürüldü
Şara ile Trump telefonda görüştü: Gündemde Suriye’ye yönelik yaptırımlar var Şara ile Trump telefonda görüştü: Gündemde Suriye'ye yönelik yaptırımlar var
Cam Silme Esnasında Düşen Kadın Hayatını Kaybetti Cam Silme Esnasında Düşen Kadın Hayatını Kaybetti
Salim Güran: Bugün sadece Narin’in hakkını kaybetmediler, bütün ailenin hakkını yok ettiler Salim Güran: Bugün sadece Narin'in hakkını kaybetmediler, bütün ailenin hakkını yok ettiler
ABD ve Suriye’den sürpriz görüşme Şara’nın Trump’tan kritik bir isteği var ABD ve Suriye'den sürpriz görüşme! Şara'nın Trump'tan kritik bir isteği var

19:54
Tarkan ücretsiz konser verecek
Tarkan ücretsiz konser verecek
19:16
İsrail, Lübnan’da hastaneyi vurdu Çok sayıda ölü ve yaralı var
İsrail, Lübnan'da hastaneyi vurdu! Çok sayıda ölü ve yaralı var
19:10
Canlı anlatım: Maç gollerle başladı
Canlı anlatım: Maç gollerle başladı
18:43
Kabine sonrası CHP’ye uyarı Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan CHP’deki “mutlak butlan“ tartışmalarına ilk yorum
Kabine sonrası CHP'ye uyarı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'deki "mutlak butlan" tartışmalarına ilk yorum
18:36
AVM’de 3 top dondurmaya 840 TL veren vatandaş isyan etti: Bunun adı enflasyon değil kazıklanmak
AVM'de 3 top dondurmaya 840 TL veren vatandaş isyan etti: Bunun adı enflasyon değil kazıklanmak
18:14
TBMM’den Özgür Özel’in grup toplantısına onay
TBMM'den Özgür Özel'in grup toplantısına onay
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.06.2026 20:57:09. #7.13#
SON DAKİKA: Şam Üniversitesi'nde Raniya el-Abbasi için saygı duruşu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.