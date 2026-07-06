Hatay'ın Samandağ ilçesinde asker eğlencesi sırasında tabancayla havaya ateş açan şüpheli gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Mağaracık Mahallesi'nde asker eğlencesi sırasında havaya ateş açıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Kimliği tespit edilen K.U. ekiplerce gözaltına alındı.
Ruhsatsız olduğu belirlenen tabancaya el konuldu.
Son Dakika › Güncel › Samandağ'da Asker Eğlencesinde Havaya Ateş - Son Dakika
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