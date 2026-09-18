Samandağ\'da beton döken mikserin sahibi görüntülerle 191 bin 867 TL cezadan kurtulamadı

Samandağ'da beton döken mikserin sahibi görüntülerle 191 bin 867 TL cezadan kurtulamadıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Samandağ'ın Tomruksuyu Mahallesi'nde yola beton dökerek ilerleyen mikser, vatandaşların görüntüleyip sosyal medyada paylaşması üzerine belediye ekiplerince tespit edildi. Samandağ Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, mikserin sahibine 191 bin 867 TL idari para cezası uyguladı.
Alican GÜMÜŞ/HATAY, ?-HATAY'ın Samandağ ilçesinde yola beton dökerek ilerleyen mikserin sahibine belediye ekipleri tarafından 191 bin 867 TL idari para cezası uygulandı.
Samandağ ilçesi bağlı Tomruksuyu Mahallesi'nde beton dökerek ilerleyen mikser, vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Vatandaşların bu görüntüleri sanal medyada paylaşması üzerine Samandağ Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri hareket geçti. Belediye ekipleri, tespit ettikleri mikserin sahibine 191 bin 867 TL idari para cezası uyguladı.
Kaynak: DHA
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