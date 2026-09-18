Samandağ'da beton döken mikserin sahibi görüntülerle 191 bin 867 TL cezadan kurtulamadı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Samandağ'da beton döken mikserin sahibi görüntülerle 191 bin 867 TL cezadan kurtulamadı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Samandağ\'da beton döken mikserin sahibi görüntülerle 191 bin 867 TL cezadan kurtulamadı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samandağ'ın Tomruksuyu Mahallesi'nde yola beton dökerek ilerleyen mikser, vatandaşların görüntüleyip sosyal medyada paylaşması üzerine belediye ekiplerince tespit edildi. Samandağ Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, mikserin sahibine 191 bin 867 TL idari para cezası uyguladı.

Alican GÜMÜŞ/HATAY, ?-HATAY'ın Samandağ ilçesinde yola beton dökerek ilerleyen mikserin sahibine belediye ekipleri tarafından 191 bin 867 TL idari para cezası uygulandı.

Samandağ ilçesi bağlı Tomruksuyu Mahallesi'nde beton dökerek ilerleyen mikser, vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Vatandaşların bu görüntüleri sanal medyada paylaşması üzerine Samandağ Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri hareket geçti. Belediye ekipleri, tespit ettikleri mikserin sahibine 191 bin 867 TL idari para cezası uyguladı.

Kaynak: DHA
Zabıta MüdürlüğüTomruksuyuGüncelÇevreCezaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Floransa’nın dünyaca ünlü galerisini su bastı Floransa'nın dünyaca ünlü galerisini su bastı
Beşiktaş’a gol atan Abdallah’ın piyasa değeri görenleri şaşırttı Beşiktaş'a gol atan Abdallah'ın piyasa değeri görenleri şaşırttı
Takımın en iyilerindendi Beşiktaşlıları tedirgin eden sakatlık Takımın en iyilerindendi! Beşiktaşlıları tedirgin eden sakatlık
39 ile yeni emniyet müdürü Aralarında İzmir, Diyarbakır ve Gaziantep de var 39 ile yeni emniyet müdürü! Aralarında İzmir, Diyarbakır ve Gaziantep de var
Beşiktaş’tan Marsilya’ya karşı dört dörtlük performans Beşiktaş'tan Marsilya'ya karşı dört dörtlük performans
Zeki Çelik ve Dusan Tadic karşı karşıya geldi 5-0’lık dev skor Zeki Çelik ve Dusan Tadic karşı karşıya geldi! 5-0'lık dev skor
21:28
Otel penceresinden dehşet anları Başkasının eşiyle yakalanınca kaçmaya çalıştı
Otel penceresinden dehşet anları! Başkasının eşiyle yakalanınca kaçmaya çalıştı
21:21
İstanbul’da bina çöktü Kentsel dönüşümde korku dolu anlar
İstanbul'da bina çöktü! Kentsel dönüşümde korku dolu anlar
20:58
Özel’den vatandaşa ağza alınmayacak sözler Ortalık bir anda buz kesti
Özel'den vatandaşa ağza alınmayacak sözler! Ortalık bir anda buz kesti
20:51
Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında 3 isim hakkında tutuklama talebi
Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında 3 isim hakkında tutuklama talebi
20:42
Büyük heyecan öncesi sürpriz isim Berat Albayrak şehre geldi
Büyük heyecan öncesi sürpriz isim! Berat Albayrak şehre geldi
20:19
Atina’nın gövde gösterisi fiyaskoyla sonuçlandı: Tatbikatta çıkarma yapan Yunan askerleri denizin dibini boyladı
Atina'nın gövde gösterisi fiyaskoyla sonuçlandı: Tatbikatta çıkarma yapan Yunan askerleri denizin dibini boyladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.09.2026 21:51:21. #.0.2#
SON DAKİKA: Samandağ'da beton döken mikserin sahibi görüntülerle 191 bin 867 TL cezadan kurtulamadı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement