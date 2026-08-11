Samandağ'da Denize Girmek Yasaklandı
Olumsuz hava koşulları nedeniyle Samandağ'da denize girmek yarın sabaha kadar yasaklandı.
Hatay'ın Samandağ ilçesinde olumsuz hava ve deniz koşulları nedeniyle yarın sabaha kadar denize girmek yasaklandı.
Samandağ Kaymakamlığından yapılan açıklamada, vatandaşların can ve mal güvenliğinin korunması amacıyla denize girilmesinin yasaklandığı belirtildi.
Yasağın, yarın saat 09.00'a kadar geçerli olacağı kaydedildi.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Samandağ'da Denize Girmek Yasaklandı - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?