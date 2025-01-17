Hatay'ın Samandağ ilçesinde, Gülbahar Halk Korosu konser verdi.
Belediye Kültür Merkezi'nde düzenlenen konser, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.
Gönül Beyaz yönetimindeki koro Türkçe ve Arapça şarkılar seslendirdi.
Konsere, kurum müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.
Son Dakika › Güncel › Samandağ'da Gülbahar Halk Korosu Konseri - Son Dakika
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