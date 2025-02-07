Samandağ'da Motosiklet Kazası

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Hatay'ın Samandağ ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.

Sürücüsü ve plakası henüz öğrenilemeyen otomobil yeni çevre yolunda, Ayhan B'nin kullandığı plakası henüz öğrenilemeyen motosikletle çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralanan motosiklet sürücüsü sağlık ekiplerince Samandağ Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.