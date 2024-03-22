Samandağ\'da şarampole devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı

Hatay'ın Samandağ ilçesinde, şarampole devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.
İbrahim Ç. idaresindeki 31 DM 906 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Çevlik yolunda şarampole devrildi.
Kazada yaralanan sürücü olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince Samandağ Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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CHP Osmaniye Milletvekili Asu Kaya, Osmaniye'de alışveriş için pazara gelen emeklilerin geçim sıkıntısını dinledi. Kaya, emeklilerin 10 bin TL ile geçinemediğini ve iktidardan icraat beklediklerini belirtti. Bir emekli ise 10 bin TL emekli maaşının kiraya gittiğini söyleyerek yaşadığı zorluğu anlattı.
Arguvan Bağımsız Belediye Başkanı Adayı Mehmet Kızıldaş, yerel seçim öncesi ziyaretlerine hız kesmeden devam ediyor. Kızıldaş, İsaköy ve Karahöyük mahallelerini ziyaret ederek, mahalle sakinleriyle bir araya geldi ve hizmetlerini anlattı.
Kars Belediye Başkanlığı'nın sosyal projeleri kapsamında ihtiyaç sahibi ailelere 40 milyon liralık çeşitli yardımlar yapıldı. Yardımlar arasında gıda, temizlik, kırtasiye, anne-bebek paketi, kıyafet ve ayakkabı gibi ihtiyaçlar yer alıyor. Ayrıca hasta, yaşlı, engelli ve 65 yaş üstü vatandaşların da birçok ihtiyacı karşılandı. Kars Belediyesi ayrıca öğrencilere ders çalışma masaları dağıttı ve ihtiyaç sahibi ailelere Hoş Geldin Bebek paketi yardımı yaptı.
Muş'un Hasköy ilçesinde dün gece etkili olan yağışlar nedeniyle faaliyet gösteren 60 kişilik tekstil atölyesi, su baskından dolayı zarar gördü, kumaşlar ve makineler su altında kaldı. Atölyede bulunan kumaşlar ve makineler su altında kalırken, işletme sahipleri ve çalışanlar yaşanan bu olumsuz durumla mücadele ediyor.
Samsun'un İlkadım ilçesinde bir evden 50 bin lira değerinde altın çalan 5 çocuk annesi kadın, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Hırsızlık suçundan daha önce 45 yıl hapis cezası bulunan kadının, 7 aylık bebeği olduğu için tutuklanmadığı ancak yeniden suç işleyince tutuklandığı belirtildi.
Manisa'nın Demirci ilçesinde, polis lojmanında başından silahla vurulmuş olarak ölü bulunan Yeşim Akbaş'ın davası başladı. Tutuklu sanık D.Y, savunmasında Akbaş'ın psikolojik sorunları olduğunu ileri sürerek kendisinin suçsuz olduğunu iddia etti. Ancak maktulün ailesinin avukatları, adli tıp raporuna göre olayın intihar olmasının mümkün görünmediğini savundu. Mahkeme, ayrıntılı rapor talep etti ve duruşmayı erteledi.
İstanbul merkezli 10 ilde vatandaşlara ait adres, tapu ve eğitim bilgileri gibi kişisel verileri sosyal medya platformlarında satan nitelikli dolandırıcılara yönelik başlatılan 'Sibergöz-29' operasyonlarında 13 şüpheli gözaltına alındı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, operasyonla ilgili yapılan çalışmalar sonucunda illegal şekilde ele geçirilen kişisel verileri sosyal medya platformlarında ücret karşılığı sattığı tespit edilen 13 şüphelinin yakalandığını açıkladı.
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