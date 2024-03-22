Samandağ\'da şarampole devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı

Kars Belediyesi İhtiyaç Sahibi Ailelere 40 Milyon TL Değerinde Yardım Yaptı

Kars Belediye Başkanlığı'nın sosyal projeleri kapsamında ihtiyaç sahibi ailelere 40 milyon liralık çeşitli yardımlar yapıldı. Yardımlar arasında gıda, temizlik, kırtasiye, anne-bebek paketi, kıyafet ve ayakkabı gibi ihtiyaçlar yer alıyor. Ayrıca hasta, yaşlı, engelli ve 65 yaş üstü vatandaşların da birçok ihtiyacı karşılandı. Kars Belediyesi ayrıca öğrencilere ders çalışma masaları dağıttı ve ihtiyaç sahibi ailelere Hoş Geldin Bebek paketi yardımı yaptı.