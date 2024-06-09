Samandağ'da Otomobil Uçuruma Yuvarlandı: 2 Yaralı - Son Dakika
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Samandağ'da Otomobil Uçuruma Yuvarlandı: 2 Yaralı

Samandağ\'da Otomobil Uçuruma Yuvarlandı: 2 Yaralı

Hatay'ın Samandağ ilçesinde, E.C'nin kullandığı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak uçuruma yuvarlandı. Kazada, sürücü ve yanındaki kişi yaralandı. Olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, Samandağ Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

09.06.2024 15:59
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Hatay'ın Samandağ ilçesinde, otomobilin uçuruma yuvarlanması sonucu 2 kişi yaralandı.

E.C'nin kullandığı 31 MAF 09 plakalı otomobil, Samandağ- Arsuz kara yolunun Kaleköy mevkisinde sürücüsünün kontrolünden çıktı.

Savrulan araç, yaklaşık 30 metrelik uçuruma yuvarlandı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralanan sürücü ve yanındaki kişi, sağlık ekibince Samandağ Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Samandağ'da Otomobil Uçuruma Yuvarlandı: 2 Yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Samandağ'da Otomobil Uçuruma Yuvarlandı: 2 Yaralı - Son Dakika
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