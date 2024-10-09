Samandağ\'da Trafik Denetimleri Artırıldı

Hatay'ın Samandağ ilçesinde artan trafik kazaları sonrası denetimler artırıldı.
İlçede yaralamalı ve ölümlü kazaların artmasının ardından harekete geçen İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Şubesi ekipleri, belirli noktalarda uygulama gerçekleştirdi.
Özellikle sahil yolu ve Tünel Caddesi'nde artırılan denetimlerde radar uygulaması da yapıldı.
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