Samandağ’da Yaban Domuzları Mahalleye İndi

HATAY'ın Samandağ ilçesinde dün gece mahalleye inen yaban domuzları yiyecek ararken görüntülendi.

İlçedeki Sutaşı Mahallesi'nde yiyecek bulmakta zorlandıkları için dün gece mahalleye inen yaban domuzları dikkat çekti. Sokaklarda yiyecek arayan domuzlar, vatandaşlar tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Bir süre ara sokaklarda dolaşan domuzlar daha sonra gözden kayboldu.

Haber: Alican GÜMÜŞ - Kamera: HATAY,