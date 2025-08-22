Samandağ'da Yeşil Deniz Kaplumbağası Yavruları Denize Ulaştı - Son Dakika
Samandağ'da Yeşil Deniz Kaplumbağası Yavruları Denize Ulaştı

22.08.2025 11:25
76 yeşil deniz kaplumbağası yavrusu Samandağ sahilinde denizle buluştu, 1500 yuvadan 300-350 yavru çıktı.

Hatay'ın Samandağ ilçesi sahilinde, yumurtalarından çıkan yeşil deniz kaplumbağası (chelonia mydas) yavruları denizle buluştu.

Çevlik sahilinde kuluçka dönemini tamamlayan yeşil deniz kaplumbağaları yuvalarından çıktı. Yuvalardan çıkan 76 yeşil deniz kaplumbağası yavrusunun denize ulaşma çabasını çok sayıda doğasever ilgiyle izledi.

"1500'e yakın yuva tespit ettik"

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Suşehri Timur Karabal Meslek Yüksekokulu Öğretim Üyesi Prof. Dr. Bektaş Sönmez, gazetecilere yaptığı açıklamada, Samandağ'daki sahilin özellikle yeşil deniz kaplumbağaları açısından Akdeniz'in en önemli yuvalama alanlarından biri olduğunu söyledi.

Her yıl mayıs ortasından eylül sonuna kadar Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü kontrolünde, Samandağ Çevre Koruma ve Turizm Derneği işbirliğinde deniz kaplumbağalarının kumsalda koruma çalışmalarını yürüttüklerini belirten Sönmez, şöyle devam etti:

"Bu kapsamda ekipler, kumsalda oluşturulan yuvaların günlük kontrollerini yapıyor, toplam yuva sayısını kayıt altına alıyor ve bu yuvalarda kuluçka sürelerini tamamlayan yavruların güvenli bir şekilde denize erişmesini sağlıyor. Yuvalama döneminde yavrular için tehdit oluşturan çakallar, sokak köpekleri, ışık kirliliği ve deniz taşkınları gibi risklere karşı önlemler alınıyor. Toplam 1500'e yakın yuva tespit ettik ve 1500 yuvadan şu ana kadar 300-350 bandında yavru çıkışı gerçekleşti."

Sönmez, ilerleyen günlerde binlerce yavrunun denize ulaşacağını kaydetti.

Kaynak: AA

Hayvanlar, Samandağ, Akdeniz, Güncel, hatay, Yaşam, Çevre, Doğa

