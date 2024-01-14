Hatay\'ın Samandağ ilçesinde zincirleme kaza: 3 otomobil ve 1 cipte hasar meydana geldi

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Hatay'ın Samandağ ilçesinde zincirleme kaza nedeniyle 3 otomobil ve 1 cipte hasar meydana geldi.
Deniz Mahallesi'nde sürücülerinin ismi öğrenilemeyen 3 otomobil ve 1 cip çarpıştı.
İhbar üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kimsenin yaralanmadığı kaza nedeniyle araçlarda hasar oluştu.
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