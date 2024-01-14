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Hatay'ın Samandağ ilçesinde zincirleme kaza: 3 otomobil ve 1 cipte hasar meydana geldi - Son Dakika
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Hatay'ın Samandağ ilçesinde zincirleme kaza: 3 otomobil ve 1 cipte hasar meydana geldi

Hatay'ın Samandağ ilçesine bağlı Deniz Mahallesi'nde sürücülerinin ismi öğrenilemeyen 3 otomobil ve 1 cipin karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kimsenin yaralanmadığı kazada, araçlarda maddi hasar meydana geldi.

Hatay\'ın Samandağ ilçesinde zincirleme kaza: 3 otomobil ve 1 cipte hasar meydana geldi
14.01.2024 - 18:19,
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Hatay'ın Samandağ ilçesinde zincirleme kaza nedeniyle 3 otomobil ve 1 cipte hasar meydana geldi.

Deniz Mahallesi'nde sürücülerinin ismi öğrenilemeyen 3 otomobil ve 1 cip çarpıştı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kimsenin yaralanmadığı kaza nedeniyle araçlarda hasar oluştu.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Hatay'ın Samandağ ilçesinde zincirleme kaza: 3 otomobil ve 1 cipte hasar meydana geldi - Son Dakika
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