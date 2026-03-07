Düzce'de karların erimesi sonucu Samandere Şelalesi'nin debisi arttı.
Kentin önemli doğal güzelliklerinden Beyköy beldesine bağlı 810 rakımda bulunan Samandere Şelalesi, yılın her döneminde farklı güzelliğe bürünüyor.
Karların erimesiyle debisi yükselen şelale, doğayla iç içe zaman geçirmek isteyenlerin ilgisini çekiyor.
Öte yandan, şelaleye inen merdivenlerin bir kısmının su altında kaldığı görüldü. Bu alanlar, güvenlik nedeniyle ziyarete kapatıldı.
Son Dakika › Güncel › Samandere Şelalesi'nde Debi Artışı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?