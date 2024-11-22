Samanyolu Dışında Ölmekte Olan Yıldız Görüntülendi - Son Dakika
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Samanyolu Dışında Ölmekte Olan Yıldız Görüntülendi

Astronomlar, Büyük Macellan Bulutu'nda 'WOH G64' adlı kırmızı dev yıldızın görüntüsünü yakaladı.

22.11.2024 12:19
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Astronomlar, ilk kez Samanyolu dışında 160 bin ışık yılı uzakta Büyük Macellan Bulutu'nda (LMC) bulunan bir yıldızın yakınlaştırılmış görüntüsünü yakaladı.

"Space.com" internet sitesinin haberine göre, araştırmacılar, Avrupa Güney Rasathanesi'nin (ESO) Şili'deki Cerro Paranal dağında bulunan Çok Büyük Teleskop Girişim ölçeğini (VLTI) kullanarak "WOH G64" olarak adlandırılan kırmızı dev yıldızı görüntüledi.

Güneş'in 2 bin katı büyüklüğünde olan yıldızın çevresinin gaz ve tozla sarılı olduğunu belirten araştırmacılar, bu durumun "WOH G64" ömrünün son evrelerinde olan, ölen bir yıldız olduğuna işaret ettiğini kaydetti.

"WOH G64", döktüğü yıldız malzemesi katmanları nedeniyle sönerken araştırmacılar yıldızın materyal kaybetmesinin nedeninin "WOH G64"e yakın keşfedilmemiş bir yıldızın kütleçekimsel etkisinin bir sonucu olabileceğini tahmin ediyor.

Araştırmacılar, "WOH G64"ü VLTI'nin ikinci jenerasyon aracı "GRAVITY" ile görüntülemelerinin ardından, yıldızın son on yılda giderek sönükleştiğini keşfetti.

Çalışmanın ekip lideri Keiichi Ohnaka, ilk kez Samanyolu dışındaki bir galakside ölmekte olan bir yıldızın yakınlaştırılmış görüntüsünü almayı başardıklarını belirterek, "Heyecanlıyız çünkü bu durum, bir süpernova patlamasından önce ölmekte olan yıldızdan şiddetli madde fırlatılmasıyla bağlantılı olabilir." ifadesini kullandı.

Ekip üyesi ve Astronomi Profesörü Gerd Weigelt, "Yıldızın son 10 yılda önemli bir değişim yaşadığını tespit ettik ve bu da bize bir yıldızın yaşamına gerçek zamanlı olarak tanıklık etmek için nadir bir fırsat sunuyor." dedi.

Dev yıldızı son otuz yıldır gözlemleyen diğer bir ekip üyesi Jacco van Loon, bu yıldız türünün en uç örneklerinden biri olduğunu aktararak, olası herhangi bir değişimin yıldızı patlayıcı bir sona yaklaştırabileceğini kaydetti.

Çalışma, "Astronomy & Astrophysics" dergisinde yayımlandı.

Kaynak: AA

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