Samet Özgül, Doğum Gününde Anıldı

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(ANKARA) - Ankara'da öldürülen üniversitesi öğrencisi motokurye Samet Özgül, doğum gününde mezarı başında anıldı. ANKA Haber Ajansı'na konuşan Özgül ailesi, "Samet'in katilleri en ağır cezalarla yargılanana dek mücadeleyi bırakmayacağız" dedi.

Ankara'da motosikletle seyir halindeyken tartıştığı 3 kişi tarafından ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede 28 yaşında hayatını kaybeden Gazi Üniversitesi Tarih Bölümü öğrencisi motokurye Samet Özgül, doğum gününde mezarı başında anıldı.

Samet Özgül'ün doğum gününde ailesi evlatlarının mezarına giderek karanfil bıraktı. ANKA'ya konuşan Özgül ailesi, "Bugün, Ankara'da 3 kişi tarafından boğazından bıçaklanarak öldürülen Samet Özgül'ün doğum günüydü. Samet eğer yaşasaydı, yarım kalan hayallerini gerçekleştirecekti. Samet'in katilleri en ağır cezalarla yargılanana dek mücadeleyi bırakmayacağız" dedi.

Sanık Halil İbrahim Demirci'nin müebbet hapis cezasına iyi hal indirimi uygulandı, dosya Yargıtayda

Gazi Üniversitesi Tarih Bölümü öğrencisi motokurye Samet Özgül, 5 Kasım 2022 gecesi Ankara'da motosikletle seyir halindeyken tartıştığı 3 kişi tarafından darp edilmiş ve boğazından bıçaklanmıştı. Ağır yaralanan Özgül, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmişti. Samet Özgül davasında; Halil İbrahim Demirci müebbet, Mustafa Demirci ve Bülent Açıkgöz 12 yıl hapis cezası almıştı.

Kararın istinafa taşınması sonucu, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi, sanıklar Mustafa Demirci ve Bülent Açıkgöz'ün beraatine, sanık Halil İbrahim Demirci'nin ise müebbet hapis cezasını, "iyi hal indirimi" uygulayarak, 25 yıla indirmişti. Motokurye Samet Özgül'ün ailesi, avukatları aracılığıyla, İstinaf Mahkemesi'nin kararını temyiz etti.

Aile, sanık Halil İbrahim Demirci hakkında "iyi hal indirimi" uygulanmasına, diğer sanıkların da beraat etmesine itiraz etti. Temyiz üzerine dosya, Yargıtaya geldi.

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının "onama" istemli tebliğnamesi, dosyayı inceleyecek Yargıtay 1. Ceza Dairesi'ne göndermişti. Tebliğnamede, yapılan yargılamaya, toplanıp karar yerinde gösterilen ve değerlendirilen delillere, gerekçeye, sanık Halil İbrahim Demirci'nin eyleminin nitelendirilmesine, sanıklar Bülent Açıkgöz ve Mustafa Demirci yönünden elde edilen delillerin sanıkların mahkumiyetlerine yeter derece ve nitelikte bulunmadığı, katılanlar vekilinin temyiz istemlerinin yerinde görülmediği belirtilerek, hükümlerin onanması talep edilmişti. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın tebliğnamesinin bağlayıcı niteliği bulunmuyor. Dosyayla ilgili kararı, Yargıtay 1. Ceza Dairesi verecek.