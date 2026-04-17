Şamil Tayyar\'ın öğrencileri ve öğretmenleri boykota çağıranlara tepkisi olay oldu

Şanlıurfa ve Kahramanmaraş’taki okullarda yaşanan kanlı saldırıların yankıları sürerken eski AK Parti MKYK üyesi Şamil Tayyar'ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım kısa sürede büyük yankı uyandırdı.

"KIZIYORLAR, BAĞIRIYORLAR, ÇAĞIRIYORLAR"

Saldırılar sonrası sendikaların sokağa çıkmasını tasvip etmediğini belirten Tayyar, "Temel fonksiyonu öğretmenlerin özlük hakları ve çalışma şartlarının iyileştirilmesi olan eğitim sendikaları, sokaklarda. Milli eğitim bakanını istifaya çağırıyorlar, iktidara laf yetiştiriyorlar, kızıyorlar, bağırıyorlar, çağırıyorlar. Doğru bulmasam da bu eylemi, siyasi mecra kendi içinde sindirebilir, tartışabilir, kavga konusu yapabilir. Tesiri, siyasetin sınırlarını aşmaz" ifadelerine yer verdi.

"BU MİLLETİ SAHAYA İNMEK ZORUNDA BIRAKMAYIN"

Açıklamasının devamında öğretmenlerin ve öğrencilerin boykota çağrılmasını sert bir dille eleştiren Tayyar, "Öğrencileri ve öğretmenleri, okulları boykota çağırmak ne demek? Toplumun sinir uçlarıyla oynamayın, kriminal hesaplar peşinde koşmayın. Aklınızı başınıza alın. Geçmişten ders çıkarın. Bu milleti sahaya inmek zorunda bırakmayın" dedi.

