SAMKON Havza\'yı Ziyaret Etti

25.05.2026 21:39
SAMKON yönetimi, selden etkilenen Havza'yı ziyaret ederek yerel liderlerle görüştü.

Samsun Sivil Toplum Kuruluşları Konfederasyonu (SAMKON) Genel Başkanı Hasan Kaya Aşcı ve yönetimi, selin zarar verdiği Havza'yı ziyaret etti.

Kaymakamı Mustafa Ayvat'ı makamında ziyaret eden heyet, ilçe hakkında bilgi alarak Havza Belediye Başkanı Murat İkiz ile görüştü.

Taşkının yaşandığı Hacı Osman Deresi bölgesindeki çalışmaları inceleyen heyet, Gazi Mustafa Atatürk ve silah arkadaşlarının Havza'ya teşriflerinin 107. yıldönümü nedeni ile Havza Atatürk Evini ziyaret etti.

Samsun ve Havza'nın Cumhuriyet için önemine vurgu yaparak, "Milli mücadelenin başladığı Samsun ve milli mücadelenin şekillendiği Havza, Cumhuriyet tarihimizin başlangıç taşlarıdır. Tüm Havzalı hemşerimizin bu gurur günü kutluyor ve bir kez daha selden etkilenen tüm hemşerilerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum." dedi.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Sivil Toplum, Hasan Kaya, 3. Sayfa, Güncel, Samsun, Havza, Yaşam, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.05.2026 22:08:56.
