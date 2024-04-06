SAMOSK, Vezirköprü'de İftar Programı Düzenledi - Son Dakika
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SAMOSK, Vezirköprü'de İftar Programı Düzenledi

SAMOSK, Vezirköprü\'de İftar Programı Düzenledi

Samsun Otomobil Sporları Kulübü (SAMOSK), Vezirköprü ilçesinde bir restoranda düzenlediği iftar programına Kaymakam Özgür Kaya, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Ümit Çetinkaya, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Mehmet Uyar, AK Parti İlçe Başkanı Ali Faik Çamurcu, davetliler ve kulüp üyelerini ağırladı. Kulüp başkanı Bilal Altunay, katılımcılara teşekkür ederek, aynı sofrayı paylaşmaktan mutluluk duyduğunu belirtti.

06.04.2024 10:31
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Samsun Otomobil Sporları Kulübü (SAMOSK) tarafından Vezirköprü'de iftar programı düzenledi.

SAMOSK tarafından ilçedeki bir restoranda düzenlenen iftar programına Kaymakam Özgür Kaya, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Ümit Çetinkaya, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Mehmet Uyar, AK Parti İlçe Başkanı Ali Faik Çamurcu, davetliler ve kulüp üyeleri katıldı.

Kulüp başkanı Bilal Altunay, "Bu güzel akşamda iftar davetimize iştirak etmeniz, sizlerle aynı sofrayı paylaşmış olmaktan mutluluk duyduğumu belirtmek isterim. Herkese katılımları için teşekkür ederim." dedi.

Kaynak: AA

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