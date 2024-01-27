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Şampiyon masa tenisçisi, 87 yaşında raket sallıyor - Son Dakika
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Şampiyon masa tenisçisi, 87 yaşında raket sallıyor

Mersin'de 10 yaşındayken masa tenisiyle tanışan emekli sınıf öğretmeni Ahmet Özer (87), bugüne kadar 112 ödül kazanarak Türkiye'nin en yaşlı masa tenisi sporcusu oldu. Özer, ulusal ve uluslararası turnuvalara katılmaya devam ederek hedefinin 100 yaşına kadar masa tenisi oynamak olduğunu belirtti. 70 yıldır masa tenisi oynayan Özer, başarının sevgiyle başladığını ve işi severek yapmanın başarıyı getirdiğini vurguladı.

27.01.2024 - 11:18,
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Şampiyon masa tenisçisi, 87 yaşında raket sallıyor

Mustafa ERCAN- Soner AYDIN/MERSİN, (DHA)- Mersin'de 10 yaşındayken masa tenisiyle tanışan emekli sınıf öğretmeni Ahmet Özer (87), raket sallamaya devam ediyor. Bugüne kadar 112 ödül alan Türkiye'nin en yaşlı masa tenisi sporcusu Özer, "Antrenörler yetiştirdim, milli sporcular yetiştirdim. Onlarla birlikte çalışıyorum. Ulusal ve uluslararası turnuvalara katılmaya devam ediyorum. Hedefim 100 yaşına kadar raket sallamak" dedi.

Emekli öğretmen Ahmet Özer, 10 yaşındayken masa tenisine başladı. Bugüne kadar ulusal ve uluslararası organizasyonlarda 112 ödül kazandı. İlerleyen yaşına rağmen müsabakalara katılmaya devam eden Özer, performansı ile gençlere örnek oluyor. Hedefinin 100 yaşına kadar masa tenisi oynamak olduğunu belirten Özer, "Bu spora 10 yaşlarında başladım. Ortaokula giderken yumurtanın masa üzerinde yuvarlandığını gördüm. Yere düşeceği anda elime aldım, elimin uçtuğunu hissettim. Masa tenisine aşk orada başladı. 1958'de öğretmen olduktan sonra görev yaptığım okulda masa kurdum. Mersin'e döndükten sonra ise masa tenisine ilgimi sürdürdüm. Türkiye'yi 2002'de Japonya'da gerçekleştirilen dünya şampiyonasında temsil ettim. Türk bayrağını taşırken çok gururlandım. Dünya ve Avrupa şampiyonluğu elde ettim. Yurt içinde sayısız birincilikler aldım" dedi.

'HİÇBİR BAŞARI TEDAFÜF DEĞİLDİR'

70 yıldır masa tenisi oynadığını ve hiçbir başarının tesadüf olmadığını söyleyen Özer, "Her şey sevgiyle başlar, işinize severek yaparsanız başarı kendiliğinden gelir. Ben masa tenisine değer veriyorum. Şu an ödül sayım 100'ü geçti. 87'den gün aldım. Türkiye'nin en yaşlı masa tenisi sporcusu unvanını aldım. Burada antrenörler yetiştirdim, milli sporcular yetiştirdim. Onlarla birlikte çalışıyorum. Ulusal ve uluslararası turnuvalara katılmaya devam ediyorum. Hedefim 100 yaşına kadar oynamak" diye konuştu. (DHA)

Şampiyon masa tenisçisi, 87 yaşında raket sallıyor
Kaynak: DHA
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