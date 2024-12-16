Şampiyon Öğrenciler Kaymakam\'ı Ziyaret Etti

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??????? Espiye Kaymakamı Ahmet Kavanoz'u, çeşitli sportif etkinliklerde birinci olan öğrenciler ziyaret etti.

Kavanoz, liseler arası voleybol ve dart turnuvalarında birinci olan okulların öğrenci ve öğretmenleriyle bir araya geldi.

Öğrencilerin istek ve taleplerini dinleyen Kavanoz, şampiyon takımların öğrencilerini ağırlamaktan memnuniyet duyduğunu söyledi.

Kavanoz, başarı dilediği öğrencilere desteklerinin süreceğini kaydetti.

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