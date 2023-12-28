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Samsat Belediyesi'nden Depremzedelere Limon Yardımı - Son Dakika
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Samsat Belediyesi'nden Depremzedelere Limon Yardımı

Samsat Belediyesi tarafından temin edilen 25 tona yakın limon, Kahramanmaraş merkezli depremden etkilenen ailelere dağıtıldı. Belediye Başkanı Halil Fırat, limonların kış aylarında sağlığa olumlu etki yapacağına inandıklarını belirtti. Ayrıca, Çukurova'daki üreticilere destek vermek ve dar gelirli depremzedelerin yanında olduklarını göstermek amacıyla limonların dağıtımını gerçekleştirdiklerini ifade etti.

Samsat Belediyesi\'nden Depremzedelere Limon Yardımı
28.12.2023 - 11:57,
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Samsat Belediyesi'nce temin edilen 25 tona yakın limon, Kahramanmaraş merkezli depremden etkilenen ailelere dağıtıldı.

Samsat Belediyesi'nce Çukurova yöresinden temin edilen 25 tona yakın limon Vartana Prefabrik kentte vatandaşlara poşetlenerek dağıtıldı.

Belediye Başkanı Halil Fırat, gazetecilere yaptığı açıklamada, deprem bölgesindeki afetzedelere dağıttıkları limonun kış aylarında sağlığa olumlu etki yapacağına inandıklarını söyledi.

Fırat, "Hem Çukurova'daki üreticilerimize destek vermek için hem de dar gelirli depremzede kardeşlerimizin yanında olduğumuzu göstermek için getirdiğimiz narenciyeleri burada dağıtıyoruz. 25 tona yakın ürün getirdik ve burada poşetleyerek kapı kapı dolaşıp dağıtımını yaptık." diye konuştu.

Kaynak: AA
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