Samsun 19 Mayıs'ta otomobil şarampole savruldu, 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı - Son Dakika
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Samsun 19 Mayıs'ta otomobil şarampole savruldu, 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

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Samsun 19 Mayıs\'ta otomobil şarampole savruldu, 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
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Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde Samsun-Sinop karayolunda otomobil şarampole savruldu. Kazada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı; yaralılar hastaneye kaldırıldı ve kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde sürücüsünün kontrolünü yitirdiği otomobil yoldan çıkarak şarampole savruldu. Kazada Mustafa Şahin (57) hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı.

Kaza, saat 18.00 sıralarında Samsun- Sinop karayolunun Erenköy mevkisinde meydana geldi. Ahmet D. yönetimindeki 34 TF 6520 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak şarampole savruldu. Kazada, Ahmet D. (78), Ayşe Ş., Feyzullah Ş. ve Mustafa Şahin yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine polis, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılardan Mustafa Şahin ve Ayşe Ş. (60) sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrası Ondokuz Mayıs Üniversitesi'ne, Ahmet D. ile Feyzullah Ş. (26) ise özel bir hastaneye götürülüp tedaviye alındı. Durumu ağır olan Mustafa Şahin, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralıların ise tedavisinin sürdüğü bildirildi.

Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA
19 MayısSamsunGüncelSinopSon Dakika

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