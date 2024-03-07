Samsun, 2024 yılında 1 milyon turist hedefliyor

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın verilerine göre 2023 yılında 741 bin 925 yerli ve yabancı turist ağırlayan Samsun'un 2024 yılındaki hedefinin 1 milyon olduğu bildirildi.
Samsun Kültür ve Turizm Müdürü Cemal Almaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Samsun'un Karadeniz Bölgesi'nin en büyük illerinden biri olduğuna işaret etti.
Karadeniz'in ve Türkiye'nin önde gelen şehirlerinden olan Samsun'un iklimiyle, doğal güzellikleriyle, deniziyle, gastronomi gibi özellikleriyle, kültürel ve tarihi dokusuyla turizmde çeşitlilik anlamında birçok Anadolu ilinden çok daha önemli yere sahip olduğunu dile getiren Almaz, "Bu potansiyelini son günlerde çok daha verimli, çok daha etkin kullanmak adına çalışmalarımızı yapıyoruz. Samsun'u çok daha iyi tanıtmak, çok daha güzel noktalara getirmek adına hakikaten ciddi bir mesai sarf ediyoruz. Bir taraftan spor turizmi konusunda ciddi organizasyonlara ev sahipliği yaparken diğer taraftan farklı kültürel değerlerimizi ön plana çıkartama çalışıyoruz." dedi.
Türkiye'nin dünyada gastronomi turizmi konusunda parlayan bir yıldız olduğuna işaret eden Almaz, "Bakanlığımız bu konuda çok ciddi çalışmalar yapıyor, yakın gelecekte Türk mutfağını dünyanın zirvesine taşımaya çalışıyor ve bu yönünde çok ciddi, çok önemli çalışmalar yapıyor. Biz de Samsun'un gastronomisini öne çıkarmaya çalışıyoruz. Ayrıca doğal güzelliklerimiz, yaylalarımız, ormanlarımız, köylerimiz, buradaki doğal yaşam alanları ve cazibe noktaları var. Bir taraftan şehrin tarihsel dokusu yani 19 Mayıs 1919'da başlayan Kurtuluş süreciyle adeta Samsun, Milli Mücadele'de bir yüzük taşı gibi parlayan bir yıldızdır. Bütün bunları eklediğinizde Samsun'un hem kültürel çeşitliliği hem turizm çeşitliliği fevkalade yüksek görülmektedir." ifadesini kullandı.
Almaz, geçen yıl Samsun'da 582 bin 212'i yerli 741 bin 925 turistin konakladığını, hedeflerinin 2024 yılında 1 milyon turist olduğunu sözlerine ekledi.
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