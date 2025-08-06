Samsun'a 101 Yıl Sonra İstiklal Madalyası

TBMM tarafından Milli Mücadele yıllarında gösterdiği kahramanlık nedeniyle 1924 yılında İstiklal Madalyası ile ödüllendirilen Samsun'a, 101 yıl sonra madalyası takdim edilecek.

TBMM'den yapılan açıklamaya göre; Samsun Mavnacılar Loncası, 1919 yılında istiklal meşalesinin yakıldığı zorlu günlerde İstanbul'dan Anadolu'ya mühimmat taşıyarak bağımsızlık destanına yön veren isimsiz kahramanlar arasında bulunuyordu. Samsun, İnebolu ve Trabzon kayıkçı loncaları, Milli Mücadele'nin sürmesi için büyük zorluklarla ifa ettikleri hizmetlerden dolayı 11 Şubat 1924'te TBMM tarafından istiklal madalyasıyla ödüllendirildi. Arşiv belgelerine göre; söz konusu madalyalar ile beratlar, sahiplerine verilmek üzere 14 Nisan 1924 tarihinde Başbakanlık'tan Milli Savunma Bakanlığı'na gönderildi. Ancak yerel düzeyde yapılan araştırmalarda madalyanın Samsun'a tevdi edildiğine dair herhangi bir bilgi veya belgeye rastlanılmadı. Samsun Valiliği, İstiklal Madalyası ve beratın Samsun'a tevdi edilmesi talebiyle hazırlanan bilgi ve belgeleri TBMM ve Milli Savunma Bakanlığı'na gönderdi.

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan değerlendirmeler sonucunda, İstiklal Madalyası ve beratın Samsun Valiliği'ne verilmesi uygun görüldü. Meclis Şeref Holü'nde, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un katılımıyla yarın gerçekleştirilecek törenle Samsun'un İstiklal Madalyası 101 yıl aranın ardından takdim edilecek. Törende, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, milletvekilleri ve il protokolü yer alacak.