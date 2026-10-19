Samsun Atakum'da huzurevi sakinleri çiçek terapisiyle el becerilerini geliştirdi - Son Dakika
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Samsun Atakum'da huzurevi sakinleri çiçek terapisiyle el becerilerini geliştirdi

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Samsun Atakum\'da huzurevi sakinleri çiçek terapisiyle el becerilerini geliştirdi
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının İyilik Var platformu kapsamında Atakum'daki huzurevinde çiçek terapisi düzenlendi. Kentteki huzurevlerinden gelen yaşlılar çiçek aranjmanı hazırlayarak el becerilerini geliştirdi, sosyal etkileşimin artırılması hedeflendi.

Samsun'da, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının "İyilik Var" milli gönüllülük platformu kapsamında huzurevlerinde kalan yaşlı bireylere yönelik çiçek terapisi etkinliği gerçekleştirildi.

Samsun Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Aile ve Toplum Hizmetleri Birimi ile Yaşlı Hizmetleri Biriminin katkılarıyla Atakum Huzurevi'nde düzenlenen etkinlik, Samsun Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi başta olmak üzere kentteki huzurevlerinde kalan yaşlıları bir araya getirdi.

Etkinlikte yaşlı bireyler, çiçeklerin renkleri ve kokuları eşliğinde kendi çiçek aranjmanlarını hazırlayarak hem el becerilerini geliştirdi hem de keyifli vakit geçirdi.

Atölye çalışmasında platforma kayıtlı gönüllülerden uzman klinik psikolog Merve Yağmurkaya ve florist Burcu Kurubaş, mesleki bilgi ve tecrübelerini katılımcılarla paylaştı.

Programda doğayla temasın ve yaratıcı faaliyetlerin bireylerin duygu dünyası üzerindeki etkileri ele alınırken sabır, değişim, yaşamın farklı evreleri ve bireysel farklılıklar üzerine paylaşımlar yapıldı[.

Çalışmayla huzurevi sakinlerinin psikososyal iyilik hallerinin desteklenmesi ve sosyal etkileşimlerinin artırılması hedeflendi.

Uzman klinik psikolog Merve Yağmurkaya, doğayla kurulan temasın ve renklerin kişilerin duygu dünyasıyla bağ kurmasına yardımcı olduğunu belirtti.

Çiçek aranjmanı hazırlamanın öz ifadeyi, el becerilerini ve sosyal etkileşimi güçlendirdiğini vurgulayan Yağmurkaya, "Büyüklerimizin kendi çiçeklerini tasarlarken duydukları mutluluğa tanıklık etmek, bu buluşmanın en kıymetli yanlarından biriydi." dedi.

Öte yandan, "İyilik Var" platformunun, gönüllüler ile kurumların ihtiyaçlarını bir araya getirerek toplumsal dayanışmayı güçlendirmeyi amaçladığı kaydedildi.

Çalışmaya katkı sağlayan gönüllü ve işletmelere teşekkür edilirken, platform faaliyetlerine katılmak isteyenlerin www.iyilikvar.gov.tr adresinden bilgi alabileceği bildirildi.

Kaynak: AA
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