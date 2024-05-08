Samsun Bafra'da çıkan yangında dumandan etkilenen 3 yaşındaki çocuk hastaneye kaldırıldı - Son Dakika
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Samsun Bafra'da çıkan yangında dumandan etkilenen 3 yaşındaki çocuk hastaneye kaldırıldı

Samsun Bafra\'da çıkan yangında dumandan etkilenen 3 yaşındaki çocuk hastaneye kaldırıldı

Samsun'un Bafra ilçesinde bulunan bir evde çıkan yangında dumandan etkilenen 3 yaşındaki çocuk, Bafra Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yangın, Suriye uyruklu bir ailenin yaşadığı üç katlı binanın birinci katında meydana geldi ve itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Dairede hasar meydana gelirken, çocuğun sağlık durumu ise tedavi altında olduğu belirtildi.

08.05.2024 01:09
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Samsun'un Bafra ilçesinde bir evde çıkan yangında dumandan etkilenen 3 yaşındaki çocuk hastaneye kaldırıldı.

Çilhane Mahallesi Ali Kale Caddesi'nde, Suriye uyruklu Zehra Elcasim (29) ve 4 çocuğunun yaşadığı üç katlı binanın birinci katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine ambulans, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında, dairede hasar meydana geldi.

Dumandan etkilenen Halit Elcasim (3), ambulansla Bafra Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Samsun Bafra'da çıkan yangında dumandan etkilenen 3 yaşındaki çocuk hastaneye kaldırıldı - Son Dakika

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