Samsun Bafra'da cip ve kamyonet çarpıştı, kadın sürücü yaralandı - Son Dakika
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Samsun Bafra'da cip ve kamyonet çarpıştı, kadın sürücü yaralandı

Samsun Bafra\'da cip ve kamyonet çarpıştı, kadın sürücü yaralandı

Samsun'un Bafra ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, Merve K. yönetimindeki cip ile Ercan G'nin kullandığı kamyonet çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle her iki araç da duvara ve park halindeki başka bir araca çarparak durdu. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan cip sürücüsü Merve K, ambulansla Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı.

20.03.2024 20:15  Güncelleme: 20:17
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Samsun'un Bafra ilçesinde cip ve kamyonetin çarpıştığı kazada kadın sürücü yaralandı.

Merve K. (29) yönetimindeki 55 ET 555 plakalı cip, Emirefendi Mahallesi Hasan Çakın Caddesinde Ercan G'nin (38) kullandığı 55 FK 344 plakalı kamyonetle çarpıştı.

Çarpışmanın etkisi ile her iki araçta duvara ve park halindeki başka bir araca da vurarak durdu.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı cip sürücüsü Merve K, ambulansla Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Samsun Bafra'da cip ve kamyonet çarpıştı, kadın sürücü yaralandı - Son Dakika

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