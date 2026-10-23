Samsun Bafra'da eczacılık öğrencileri Kuş Cenneti'ni bisikletle inceledi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Samsun Bafra'da eczacılık öğrencileri Kuş Cenneti'ni bisikletle inceledi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Samsun Bafra\'da eczacılık öğrencileri Kuş Cenneti\'ni bisikletle inceledi
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

OMÜ Eczacılık Fakültesi öğrencileri, Bafra Gençlik Merkezi organizasyonuyla batık minare ve Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'ni kapsayan doğa gezisine katıldı. Gezide öğrenciler endemik ve tıbbi bitki örtüsü hakkında bilgilendirildi, bölgeyi bisiklet turuyla inceledi.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Eczacılık Fakültesi öğrencilerine yönelik batık minare ve Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'ni kapsayan doğa ve inceleme gezisi düzenlendi.

Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Bafra Gençlik Merkezi organizasyonu ve Bafra Yurt Müdürlüğü iş birliğiyle gerçekleştirilen programa Bafra Eczacılık Fakültesi öğrencileri katıldı.

Program kapsamında Altınkaya Barajı'nın su tutmasıyla su altında kalan Boğazkaya Mahallesi'ndeki batık minareyi ziyaret eden öğrenciler, ardından UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'ni gezdi.

Deltadaki endemik, tıbbi ve aromatik bitki örtüsü hakkında Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliği yetkililerince bilgilendirilen öğrenciler, bisiklet turuyla bölgeyi inceledi.

Bafra Gençlik Merkezi Müdürü Selim Erdoğan, gençlerin sosyal, kültürel ve mesleki gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla teknik gezilerin devam edeceğini ifade etti.

Bafra Yurt Müdürü Muhammet Emin Albayrak ise gezi sayesinde Bafra'nın üniversiteli gençlere tanıtımını sağladıklarını kaydetti.

Kaynak: AA
Bafra OvasıGençlikSamsunEğitimGüncelÇevreYaşamBafraDoğaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Üniversite öğrencisinden tespih için para istedi, araya giren vatandaş genci uzaklaştırdı Üniversite öğrencisinden tespih için para istedi, araya giren vatandaş genci uzaklaştırdı
Cinsel ilişki, şantaj ve idam İşte dünyanın konuştuğu olayın perde arkası Cinsel ilişki, şantaj ve idam! İşte dünyanın konuştuğu olayın perde arkası
Recep İvedik 8 fragmanı yayınlandı, izleyiciler eski filmlerin mizahını aradı Recep İvedik 8 fragmanı yayınlandı, izleyiciler eski filmlerin mizahını aradı
Hakem bile şok oldu İngilizler dün gece Türk taraftarlarla tanıştı Hakem bile şok oldu! İngilizler dün gece Türk taraftarlarla tanıştı
Zeytinburnu’nda yağ aldırma ameliyatında ölen kadının eşi hastaneden şikayetçi oldu Zeytinburnu'nda yağ aldırma ameliyatında ölen kadının eşi hastaneden şikayetçi oldu
Behzat Ç. yeni sezonuyla döndü Erdal Beşikçioğlu’nun dizideki akıbeti belli oldu Behzat Ç. yeni sezonuyla döndü! Erdal Beşikçioğlu’nun dizideki akıbeti belli oldu
15:30
Atatürkçü Düşünce Derneği’ndeki görüntüler büyük tepki çekti
Atatürkçü Düşünce Derneği'ndeki görüntüler büyük tepki çekti
15:21
Beşiktaş’a Avrupa dönüşü kötü haber Yıldız futbolcu haftalarca yok
Beşiktaş'a Avrupa dönüşü kötü haber! Yıldız futbolcu haftalarca yok
14:47
Ocak 2027 zammında yüzde 8,39 senaryosu: En düşük memur maaşı 76 bin TL’yi aşabilir
Ocak 2027 zammında yüzde 8,39 senaryosu: En düşük memur maaşı 76 bin TL'yi aşabilir
14:34
Endişelendiren tablo Borsada 18 yıl sonra bir ilk yaşanıyor
Endişelendiren tablo! Borsada 18 yıl sonra bir ilk yaşanıyor
14:27
Yılmaz Vural, Türk futbolunun köklü takımını satın alıyor
Yılmaz Vural, Türk futbolunun köklü takımını satın alıyor
13:27
1 milyon kişinin borcu silinecek Meclis’te hazırlıklar başladı
1 milyon kişinin borcu silinecek! Meclis'te hazırlıklar başladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.10.2026 15:32:34. #7.12#
SON DAKİKA: Samsun Bafra'da eczacılık öğrencileri Kuş Cenneti'ni bisikletle inceledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei