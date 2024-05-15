Samsun'un Bafra ilçesinde Gençlik Haftası etkinlikleri düzenlendi - Son Dakika
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Samsun'un Bafra ilçesinde Gençlik Haftası etkinlikleri düzenlendi

Samsun\'un Bafra ilçesinde Gençlik Haftası etkinlikleri düzenlendi

Bafra Gençlik Merkezi tarafından düzenlenen Gençlik Haftası etkinlikleri kapsamında Bafra Şehitliği, Şehit Annesi ve Şehit Aileleri Derneği ziyaret edildi. Ayrıca Garnizon Şehitliği ve Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Bafra Şube Başkanı Mümine Ersin ve üyeleri ziyaret edildi. Programlar kapsamında şehit Satılmış Şahin'in anne evine gidilerek Anneler Günü kutlandı.

15.05.2024 17:20
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Samsun'un Bafra ilçesinde Gençlik Haftası etkinlikleri kapsamında Bafra Şehitliği, Şehit Annesi ve Şehit Aileleri Derneği ziyaret edildi.

Bafra Gençlik Merkezince Gençlik Haftası etkinlikleri kapsamında Bafra Asri Mezarlık'ta Garnizon Şehitliği ziyaret edilerek, Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.

Ardından Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Bafra Şube Başkanı Mümine Ersin ve üyeleri ziyaret edildi.

Ardından şehit Satılmış Şahin'in anne evine gidilerek, annesinin geçmiş Anneler Günü kutlandı.

Bafra Gençlik Merkezi Müdürü Selim Erdoğan, gençleri milli ve manevi değerler konusunda bilinçlendirmek için dikkatlerini çekecek etkinliklerle dolu, bir hafta sürecek programlar ayarladıklarını söyledi.

Kaynak: AA

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