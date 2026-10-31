Samsun Bafra'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Samsun Bafra'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Samsun Bafra\'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun'un Bafra ilçesinde, Adaköy Mahallesi'ndeki Kızılırmak Sedde Yolu'nda iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma ve sağlık ekipleri, yaralıları Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Samsun'un Bafra ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Turgut D. (61) yönetimindeki 55 AHE 069 plakalı otomobil, Adaköy Mahallesi Kızılırmak Sedde Yolu'nda Murat K. (66) idaresindeki 55 NY 960 plakalı otomobile arkadan çarptı.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücülerden Turgut D. ile araçlarda bulunan Gülnaz K. (45) ve Emine K. (72) yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerince Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA
Devlet HastanesiJandarmaOtomobilSamsunGüncelBafraSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Miçotakis BMGK’da harita açıp hedef aldı, Türkiye’den tek cümlelik yanıt geldi Miçotakis BMGK'da harita açıp hedef aldı, Türkiye'den tek cümlelik yanıt geldi
TFF’den Türk futbolunun eski yıldız futbolcularına kritik görev TFF'den Türk futbolunun eski yıldız futbolcularına kritik görev
BES’te yeni dönem: Kısmi ödeme hakkına iki yeni kalem ekleniyor BES'te yeni dönem: Kısmi ödeme hakkına iki yeni kalem ekleniyor
Hızlı tren hattına 3 il daha katılıyor Hızlı tren hattına 3 il daha katılıyor
Milyarder yatırımcıdan şaşırtıcı itiraf: 48 yıldır su içmedim Milyarder yatırımcıdan şaşırtıcı itiraf: 48 yıldır su içmedim
Borsa İstanbul Genel Müdürü Korkmaz Enes Ergun, fon soruşturmasında gözaltına alındı Borsa İstanbul Genel Müdürü Korkmaz Enes Ergun, fon soruşturmasında gözaltına alındı
00:06
SPK Başkanlığına, Vergi Denetim Kurulu Başkanı Muhsin Atcı atandı
SPK Başkanlığına, Vergi Denetim Kurulu Başkanı Muhsin Atcı atandı
23:17
Göztepe’ye kaybeden Fenerbahçe’de yönetim harekete geçti
Göztepe'ye kaybeden Fenerbahçe'de yönetim harekete geçti
22:59
İlker Yağcıoğlu’ndan Fenerbahçe için flaş iddia: 31 Ekim 2026 tarihi itibarıyla...
İlker Yağcıoğlu'ndan Fenerbahçe için flaş iddia: 31 Ekim 2026 tarihi itibarıyla...
22:04
Dirk Kuyt, skorun sorumluluğunu üstlendi
Dirk Kuyt, skorun sorumluluğunu üstlendi
21:53
ABD Dışişleri Bakanı Rubio: Türkiye’nin Karadeniz’de tahıl sevkiyatı için ateşkes teklifini değerlendiriyoruz
ABD Dışişleri Bakanı Rubio: Türkiye'nin Karadeniz'de tahıl sevkiyatı için ateşkes teklifini değerlendiriyoruz
20:59
CHP’li Gürsel Erol’un oğlu Ankara’da evlendi, siyaset dünyası aynı masada buluştu
CHP'li Gürsel Erol'un oğlu Ankara'da evlendi, siyaset dünyası aynı masada buluştu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.11.2026 00:15:29. #7.13#
SON DAKİKA: Samsun Bafra'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android