Samsun Bafra\'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

Samsun Bafra'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Samsun'un Bafra ilçesinde, Adaköy Mahallesi'ndeki Kızılırmak Sedde Yolu'nda iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma ve sağlık ekipleri, yaralıları Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.
Samsun'un Bafra ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
Turgut D. (61) yönetimindeki 55 AHE 069 plakalı otomobil, Adaköy Mahallesi Kızılırmak Sedde Yolu'nda Murat K. (66) idaresindeki 55 NY 960 plakalı otomobile arkadan çarptı.
İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada sürücülerden Turgut D. ile araçlarda bulunan Gülnaz K. (45) ve Emine K. (72) yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekiplerince Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA
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