Samsun Bafra'da kavşakta otomobille çarpışan yolcu minibüsünün sürücüsü yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Samsun'un Bafra ilçesinde Samsun-Sinop kara yolu Fevzi Çakmak Mahallesi'ndeki kavşakta otomobille yolcu minibüsü çarpıştı. Kazada yaralanan minibüs sürücüsü sağlık ekiplerince Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Samsun'un Bafra ilçesinde otomobille çarpışan yolcu minibüsünün sürücüsü yaralandı.
A.Y'nin (26) kullandığı 55 ASH 065 plakalı otomobil ile S.A. (55) idaresindeki 55 M 4840 plakalı minibüs, Samsun- Sinop kara yolu Fevzi Çakmak Mahallesi'ndeki kavşakta çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan minibüs sürücüsü, sağlık ekiplerince Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA
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