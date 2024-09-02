Bafra'da Uyum Haftası Başladı: 3 Bin 829 Öğrenci Okul Yılına Merhaba Dedi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Bafra'da Uyum Haftası Başladı: 3 Bin 829 Öğrenci Okul Yılına Merhaba Dedi

Bafra\'da Uyum Haftası Başladı: 3 Bin 829 Öğrenci Okul Yılına Merhaba Dedi

Samsun'un Bafra ilçesinde 3 bin 829 öğrenci, yeni eğitim yılına uyum haftası kapsamında ilk ders zilinin çalmasıyla başladı. Milli Eğitim Bakanlığı, öğrenci yerleştirmelerini e-Devlet üzerinden gerçekleştirdi. Öğrenciler, öğretmenleri ile tanışarak okula başladı. İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Değermenci, okulların çocuklar için bir yuva olduğunu vurguladı.

02.09.2024 20:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun'un Bafra ilçesinde uyum haftası kapsamında 3 bin 829 öğrenci için ders zili çaldı.

Yeni müfredat gereği Milli Eğitim Bakanlığı öğrenci yerleştirmelerini, e-Devlet üzerinden gerçekleştirdi.

Milli Eğitim Bakanlığı Öğrenci Bilgi Sistemi ile yerleşen öğrencilerin öğretmenleri de sistem üzerinden atandı. Sınıfları belli olan öğrenciler öğretmenleri ile il gün tanıştı. Veliler ile öğrenciler ilk gün heyecanı ile okullara doldu.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Değermenci, "Bugün okullarımızda ilk zil uyum haftası için çaldı. 2076 okul öncesi ve 1753 ilkokul birinci sınıfa başlayan öğrencimiz, uyum haftasının ilk zil sesi ile okullarımızı şenlendirdi. Kapılarını yeniden sonuna kadar açtığımız okullarımız sadece eğitim öğretim yapılan yer değil çocuklarımız için bir yuvadır." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Milli Eğitim Bakanlığı, E-Devlet, E-Devlet, Eğitim, Güncel, samsun, Bafra, Eğitim, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bafra'da Uyum Haftası Başladı: 3 Bin 829 Öğrenci Okul Yılına Merhaba Dedi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


21:59 Yeniden Refah Partisi’nde İstifa Depremi: Kasım Gülpınar ve 9 Kişi Partiden Ayrıldı Yeniden Refah Partisi'nde İstifa Depremi: Kasım Gülpınar ve 9 Kişi Partiden Ayrıldı
21:44 Cevdet Yılmaz: Orta Vadeli Program 5 Eylül’de Açıklanacak Cevdet Yılmaz: Orta Vadeli Program 5 Eylül'de Açıklanacak
20:37 İsrail’de Protestsler Zirveye Ulaştı: Netanyahu’ya İstifa Çağrısı İsrail'de Protestsler Zirveye Ulaştı: Netanyahu'ya İstifa Çağrısı
18:38 Kayıp Narin Olayında Yeni Gelişme: Amca Salim Güran Tutuklandı Kayıp Narin Olayında Yeni Gelişme: Amca Salim Güran Tutuklandı
17:50 13 gündür kayıp olan Narin’in amcası tutuklandı 13 gündür kayıp olan Narin'in amcası tutuklandı
11:12 Avusturya’da Şok Edici Ameliyat: Cerrah Kızını Alıp Operasyona İzin Verdi Avusturya'da Şok Edici Ameliyat: Cerrah Kızını Alıp Operasyona İzin Verdi
11:08 ABD’li dev banka Türkiye için dolar tahminini değiştirdi Resmen uçuşa geçecek ABD'li dev banka Türkiye için dolar tahminini değiştirdi! Resmen uçuşa geçecek
10:52 8 aylık ayrılık yaradı Torreira ve Devrim Özkan ayna karşısında aşka geldi 8 aylık ayrılık yaradı! Torreira ve Devrim Özkan ayna karşısında aşka geldi
10:50 Özcan Deniz koruma ordusuyla gezmeye başladı Kadına yaptıkları muamele tepki çekti Özcan Deniz koruma ordusuyla gezmeye başladı! Kadına yaptıkları muamele tepki çekti
10:47 Döviz Kurları Haftaya Temkinli Başladı: DolarTL 34,04 Seviyelerinde Döviz Kurları Haftaya Temkinli Başladı: Dolar/TL 34,04 Seviyelerinde
10:45 Ben Affleck’e boşanma davası açan Jennifer Lopez, gittiği alışveriş merkezinde dans etti Ben Affleck'e boşanma davası açan Jennifer Lopez, gittiği alışveriş merkezinde dans etti
10:08 TÜİK, Türkiye Ekonomisinin 2. Çeyrek Büyüme Rakamlarını Açıkladı TÜİK, Türkiye Ekonomisinin 2. Çeyrek Büyüme Rakamlarını Açıkladı
09:54 Hindistan’da Şiddetli Yağışlar: 20 Kişi Hayatını Kaybetti Hindistan'da Şiddetli Yağışlar: 20 Kişi Hayatını Kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.09.2024 22:27:43. #1.11#
SON DAKİKA: Bafra'da Uyum Haftası Başladı: 3 Bin 829 Öğrenci Okul Yılına Merhaba Dedi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement