Samsun Bafra'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Gözaltı - Son Dakika
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Samsun Bafra'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Gözaltı

Samsun Bafra\'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Gözaltı

Samsun'un Bafra ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı. Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Bafra Narkotik Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan çalışmada, şüpheliye ait ikamette yapılan aramada sentetik uyuşturucu, uyuşturucu kullanım aparatları, hassas terazi, esrar öğütme aparatı, tüfek, fişek ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen para ele geçirildi. Şüpheli hakkında uyuşturucu madde ticari yapmak suçundan işlem yapıldı ve adliyeye sevk edildi.

11.02.2024 11:01
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Samsun'un Bafra ilçesinde uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Bafra Narkotik Büro Amirliği ekiplerince, ilçe genelinde uyuşturucu ticari yapanlara yönelik çalışma yürütüldü.

Ekipler, Çilehane Mahallesi'nde şüpheli U.S'ye ait ikamette yaptıkları aramada, 38,02 gram sentetik uyuşturucu, 5 uyuşturucu kullanım aparatı, 1 hassas terazi, 1 esrar öğütme aparatı, 1 tüfek, 22 dolu fişek, 7 dolu kartuş ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 10 bin lira parayı ele geçirdi.

Şüpheli U.S. hakkında uyuşturucu madde ticari yapmak suçundan işlem yapıldı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli adliyeye sevk edildi.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Samsun Bafra'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Gözaltı - Son Dakika
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