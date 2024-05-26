Samsun Bafra\'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Şüpheli Gözaltına Alındı

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Samsun'un Bafra ilçesinde uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ile Bafra Narkotik Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucu ticareti yapanlara ve uyuşturucu kullanıcılarına yönelik çalışma yürüttü.

Mevlana Mahallesi Yukarı Bakırpınar Sokak'ta şüphe üzerine bir araç durduruldu.

Ekipler araç ve kişiler üzerinde yaptıkları aramada, 14 gram metamfetamin, 1 gram esrar, hassas terazi ve uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirdi.

Olayla ilgili O.T, A.Y. ve A.U. gözaltına alındı.