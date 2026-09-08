Samsun Bafra'da yasal döküm sahası dışına hafriyat döken araç sahibine 30 bin lira ceza kesildi
Samsun'un Bafra ilçesinde, Aktekke Mahallesi'nde yasal döküm alanı dışına hafriyat ve moloz döktüğü tespit edilen kişiye 30 bin lira idari para cezası uygulandı. Zabıta ekiplerinin kamera kayıtları ve çevre araştırmasıyla belirlediği usulsüz döküm, araç sahibine Kabahatler Kanunu kapsamında ceza olarak yansıdı.
Samsun'un Bafra ilçesinde yasal döküm sahası dışına hafriyat ve moloz döktüğü tespit edilen kişiye 30 bin lira idari para cezası kesildi.
Bafra Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Aktekke Mahallesi Alsancak Sokak'ta mezbaha girişi mevkisindeki yasal döküm alanı dışına hafriyat döküldüğünü belirledi.
Kamera kayıtları ve çevre araştırması sonucu usulsüz döküm yapılan araç tespit edildi, sahibine Kabahatler Kanunu uyarınca 30 bin lira idari para cezası uygulandı.
Kaynak: AA
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