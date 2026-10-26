Samsun BİLSEM'in Köyümde Bilim projesi İlkadım Çatkaya Ortaokulu'nda başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Samsun BİLSEM'in Köyümde Bilim projesi İlkadım Çatkaya Ortaokulu'nda başladı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Haberin Videosunu İzleyin
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Samsun BİLSEM\'in Köyümde Bilim projesi İlkadım Çatkaya Ortaokulu\'nda başladı
Haber Videosu

Samsun BİLSEM'in TÜBİTAK 4009 desteğiyle hazırladığı Köyümde Bilim projesi, İlkadım Çatkaya İlk ve Ortaokulu'nda başladı. Öğrenciler 26-27 Ekim'de 2 gün boyunca her gün 10 etkinlikte yapay zeka, robotik ve astronomi gibi alanlarda uygulamalı çalışma yapacak.

SAMSUN Bilim ve Sanat Merkezi (BİLSEM) tarafından yürütülen ve TÜBİTAK 4009 Köy Okullarına Yönelik Destek Programı kapsamında desteklenen 'Köyümde Bilim' projesi, İlkadım Çatkaya İlk ve Ortaokulu'nda başladı. 2 gün sürece proje kapsamında öğrenciler, yapay zekadan robotik kodlamaya, astronomiden kimya deneylerine kadar farklı alanlarda çalışmalar yapacak.

Samsun BİLSEM tarafından hazırlanan TÜBİTAK 4009 Köy Okullarına Yönelik Destek Programı kapsamında desteklenen 'Köyümde Bilim' projesi çerçevesinde İlkadım Çatkaya İlk ve Ortaokulu'nda 2 gün boyunca bilim, teknoloji, sanat ve dil alanlarında etkinlikler düzenlenecek. 'Bilim Her Yerde, Her Çocuk İçin' sloganıyla hazırlanan proje kapsamında 26-27 Ekim tarihlerinde öğrenciler uygulamalı etkinliklere katılacak. Açılış programında Canik Belediyesi Özdemir Bayraktar Keşif Kampüsü eğitmenleri tarafından bilim şovu düzenlendi. deneylerin yer aldığı gösteri, öğrencilerden ilgi gördü. 'Asiye ile Akran Nezaketi' adlı kukla etkinliğinde öğrencilere nezaket, saygı ve olumlu akran iletişiminin önemi anlatıldı. Planetaryum etkinliğinde ise öğrenciler gökyüzü ve uzay hakkında bilgi edindi. Proje kapsamında oluşturulan 7 farklı etkinlik sınıfında öğrenciler, enerji dönüşümleri, astronomi, robotik, biyoloji, kimya, mühendislik, yapay zeka, 3 boyutlu tasarım, müzik ve kültürel miras alanlarında uygulamalı çalışmalara katıldı.

ÖĞRENCİLER 2 GÜN BOYUNCA 10 FARKLI ETKİNLİK YAPACAK

TÜBİTAK 4009 programının bu yıl ilk kez duyurulduğunu belirten proje yürütücüsü İrfan Gümüş, "TÜBİTAK 4009 Köy Okulları Destek Programı'nın kapsamında, Samsun Bilim ve Sanat Merkezi (BİLSEM) olarak 'Köyümde Bilim' isimli projemizi geçirdik. Projemiz kapsamında İlkadım Çatkaya Ortaokulu'nda 2 gün boyunca etkinlikler yapacağız. Bu 4009 Köye Okulları Destek Programı bu sene ilk defa duyuruya çıktı, desteklendi. Biz de ilk adımda bu desteği alan tek bilim sanat merkeziyiz. Bu kapsamda Çatkaya Ortaokulu'nda 2 gün boyunca öğrencilerimiz her gün 10 farklı etkinlik yapacaklar. Yapay zeka, robotik kodlama, müzik, sanat, dil etkinliklerimiz, kimya, fen bilimleri deneylerimiz olacak. Burada astronomi gözlemi yapacağız. Teleskopla öğrencilerimiz güneş lekesi gözlemleyecekler. Planetaryumda etkinlikler yapacaklar. Kuklalarımızın akran nezaketiyle ilgili etkinlikler yapacaklar. Öğrencilerimizin dolu dolu 2 gün geçirmelerini bekliyoruz" dedi.

Kaynak: DHA
Yapay ZekaTeknolojiTübitakİlkadımSamsunEğitimGüncelBilimSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Suriye’de eğitim müfredatında değişiklik Türkler için artık o ifade kullanılmayacak Suriye'de eğitim müfredatında değişiklik! Türkler için artık o ifade kullanılmayacak
Sıfır Bir oyuncusu Cengizhan Yurdutek Karadağ’da yakalandı Sıfır Bir oyuncusu Cengizhan Yurdutek Karadağ’da yakalandı
“Mucize bitki“ hayatını kurtardı Kilosunu 950 bin liraya satıyor "Mucize bitki" hayatını kurtardı! Kilosunu 950 bin liraya satıyor
Oktay Saral, Cumhurbaşkanı Başdanışmanlığı görevinden istifa etti Oktay Saral, Cumhurbaşkanı Başdanışmanlığı görevinden istifa etti
Kerem Aktürkoğlu’ndan Galatasaray derbisi öncesi özel talep Kerem Aktürkoğlu'ndan Galatasaray derbisi öncesi özel talep
Gürsel Tekin’den sürpriz çıkış: Cumhurbaşkanı adayımız hazır Gürsel Tekin'den sürpriz çıkış: Cumhurbaşkanı adayımız hazır
14:51
Beyazıt Öztürk’e tepkiler çığ gibi
Beyazıt Öztürk'e tepkiler çığ gibi
14:49
Alarmları kurun İşte Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin muhtemel 11’leri
Alarmları kurun! İşte Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin muhtemel 11'leri
14:35
Acun Ilıcalı’dan Hull City itirafı Satın almak için sıraya girdiler
Acun Ilıcalı'dan Hull City itirafı! Satın almak için sıraya girdiler
14:01
Terör örgütü PKK Sincar’dan çekiliyor Bölgeye yıllar sonra Irak bayrağı asıldı
Terör örgütü PKK Sincar'dan çekiliyor! Bölgeye yıllar sonra Irak bayrağı asıldı
13:43
Üniversiteyi ayağa kaldıran iddia Genç kızı ormana sürükledi
Üniversiteyi ayağa kaldıran iddia! Genç kızı ormana sürükledi
13:41
Arda Güler’in o anlarını gören herkes aynı yorumu yaptı
Arda Güler'in o anlarını gören herkes aynı yorumu yaptı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.10.2026 15:05:58. #7.13#
SON DAKİKA: Samsun BİLSEM'in Köyümde Bilim projesi İlkadım Çatkaya Ortaokulu'nda başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei