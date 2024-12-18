Samsun Büyükşehir Belediyesi 282 Spor Kulübüne 8 Milyon Lira Destek Sağladı - Son Dakika
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Samsun Büyükşehir Belediyesi 282 Spor Kulübüne 8 Milyon Lira Destek Sağladı

Samsun Büyükşehir Belediyesi 282 Spor Kulübüne 8 Milyon Lira Destek Sağladı

Samsun Büyükşehir Belediyesi, 282 spor kulübüne toplam 8 milyon lira nakdi yardım desteği sağladı. Vali Orhan Tavlı, amatör spor kulüplerine desteklerin artarak devam edeceğini ve gençlik ile spor alanına yatırımların artırılacağını açıkladı. Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan ise Samsun'un spor tesisleri açısından güçlü bir şehir olduğunu belirterek, spor kulüplerinin desteklenmesi için çalışmalara devam edeceklerini vurguladı.

18.12.2024 21:47
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Samsun Büyükşehir Belediyesi, 282 spor kulübüne toplam 8 milyon lira nakdi destek sağladı.

Vali Orhan Tavlı, Samsun Büyükşehir Belediyesi Şehit Ömer Halisdemir Çok Amaçlı Salon'da düzenlenen "Amatör Spor Kulüplerine Yardım Töreni"ndeki konuşmasında, kentteki sporcuları yetiştirenlere ve ailelerine teşekkür etti.

Samsun Valiliği olarak 2025 yılında gençlik ve spor alanına Yatırım İzleme Koordinasyon Başkanlığından ayırdıkları bütçeyi artıracaklarını belirten Tavlı, "Bütün kurum ve kuruluşlarımızla eğitimden sağlığa yatırımlara, altyapı ve üstyapıya kaynak ayırıyorsak, bütün kaynakları evlatlarımız için, gençlerimiz için seferber edeceğimizi ifade etmek istiyorum." dedi.

Tavlı, Samsun'da spor altyapısının güçlü olduğuna işaret ederek, "Sayın Cumhurbaşkanımızın Samsun'a verdiği desteği biz de Samsun Valiliği olarak gençlerin, sporcuların emrine sunmak için 2025 yılında tam kadro seferberlik ilan edeceğimizi ilan etmek istiyorum. Spora gönül veren tüm katılımcıları tebrik ediyorum." diye konuştu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan da çeşitli spor dallarında sporcuları olan kulüpleri bulunduğuna dikkati çekerek, spor kulüplerini desteklemeye gayret ettiklerini anlattı.

Gençlerin başarılarının kendilerini gururlandırdığını dile getiren Doğan, şöyle devam etti:

"Samsun, spor tesisleri anlamında güçlü bir şehir. Spor tesislerinin de boş kalmadığını, sürekli dolu olduğunu görmekten mutluluk duyuyoruz. İnşallah verdiğimiz destekler 2025 yılında artarak davam edecek. 2024 bütçesini kapatmadan spor kulüplerimize maddi destekte bulunalım diye arkadaşlara çalışma yaptırdım. Bu çalışma neticesinde 282 spor kulübümüze toplamda 8 milyon lira nakdi yardımda bulunulmuş olacak. Bununla inşallah hem gençlerimizin hem kulüplerimizin ihtiyaçlarını gidermede yardımda bulunmuş oluyoruz."

Doğan, Samsun Büyükşehir Belediyesi bünyesinde 1200'ü lisanslı, 85'i milli olmak üzere 1285 sporcu bulunduğunu kaydetti.

Daha sonra Tavlı ve Doğan, 8 milyon liralık temsili çeki Gençlik ve Spor İl Müdür Vekili Rıza Nurullah Hukkamlı ile Türkiye Futbol Federasyonu Samsun Bölge Müdürü Hasan Özbulut'a verdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Samsun Büyükşehir Belediyesi 282 Spor Kulübüne 8 Milyon Lira Destek Sağladı - Son Dakika

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