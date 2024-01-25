 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Samsun Büyükşehir Belediyesi, yaşlılara yönelik farkındalık etkinliği düzenledi - Son Dakika
Üye Girişi

Samsun Büyükşehir Belediyesi, yaşlılara yönelik farkındalık etkinliği düzenledi

Samsun Büyükşehir Belediyesi, evde bakım ve temizlik hizmeti alan yaşlı bireylere yönelik farkındalık etkinliği düzenledi. Etkinlikte, uzman psikolog yaşlılara stresle baş etme konusunda rehberlik ederek bilgi verdi. Büyükşehir Belediyesi, yaşlıların sosyalleşmelerini sağlamak ve yalnız hissetmelerini önlemek amacıyla bu tür etkinlikleri düzenlemeye devam edeceğini belirtti.

Samsun Büyükşehir Belediyesi, yaşlılara yönelik farkındalık etkinliği düzenledi
25.01.2024 - 16:03,  Güncelleme: 16:17
Abone Ol

Samsun Büyükşehir Belediyesi, evde bakım ve temizlik hizmeti alan yaşlı bireylere yönelik farkındalık etkinliği düzenledi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Yaşlı ve Sağlık Hizmetleri Birimi tarafından düzenlenen etkinliğin Millet Bahçesi Hanımlar Lokali'nde gerçekleştirildiği belirtildi.

Açıklamada, etkinlik kapsamında, yaşlı bireylere stresle baş etme konusunda rehberlik eden uzman psikoloğun, katılımcılara stresin nedenleri ve bu zorlayıcı durumlarla başa çıkma yöntemleri konusunda bilgi verdiği aktarıldı.

Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Yaşlı ve Sağlık Hizmetleri Birimi Sorumlusu Eda Günaydın, yaşlıların haftalık programlarla bir araya gelerek sosyalleşmelerini istediklerini kaydederek, şu ifadelere yer verildi:

"Bu amaçla bu tür etkinlikler düzenliyoruz. Etkinliklerde uzman psikoloğumuz onlara istedikleri konuda yardımcı olmaya çalışıyor. Onlar için evden çıkmak da bir sosyallik. Hem sosyal yaşantılarına katkıda bulunmak hem de kendilerini yalnız hissetmelerini önlemek için bu tarz programlara devam edeceğiz."

Kaynak: AA
YORUMLAR

Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, Samsun Büyükşehir Belediyesi, Etkinlikler, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Samsun Büyükşehir Belediyesi, yaşlılara yönelik farkındalık etkinliği düzenledi - Son Dakika


19:57
Canlı anlatım! Mücadele tempolu başladı Canlı anlatım! Mücadele tempolu başladı
19:49
Galatasaraylı Mauro Icardi'nin yeni saç stili olay oldu Galatasaraylı Mauro Icardi'nin yeni saç stili olay oldu
19:01
Emekli zammını yüzde 49,25'e çıkaran kanun maddesi TBMM'de kabul edildi Emekli zammını yüzde 49,25'e çıkaran kanun maddesi TBMM'de kabul edildi
18:54
DEVA Partili Ekmen'den iktidara ekonomi tepkisi: Bir kısım arkadaşlarımız sokaktan kopmuş olabilir DEVA Partili Ekmen'den iktidara ekonomi tepkisi: Bir kısım arkadaşlarımız sokaktan kopmuş olabilir
18:53
Leroy Sane'ye tokat atan Bjelica'ya 3 maç men ve para cezası verildi Leroy Sane'ye tokat atan Bjelica'ya 3 maç men ve para cezası verildi
18:40
Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi maçları 3 sezon boyunca TRT'de yayınlanacak Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi maçları 3 sezon boyunca TRT'de yayınlanacak
17:57
Süper Lig'in 23. haftasında düdük çalacak hakemler belli oldu Süper Lig'in 23. haftasında düdük çalacak hakemler belli oldu
17:48
Dubai'de bir adam, kavga ettiği karısını erkek kardeşlerine tecavüz ettirip öldürttü Dubai'de bir adam, kavga ettiği karısını erkek kardeşlerine tecavüz ettirip öldürttü

Son Dakika
19:57 Canlı anlatım! Mücadele tempolu başladı
19:49 Galatasaraylı Mauro Icardi'nin yeni saç stili olay oldu
19:01 Emekli zammını yüzde 49,25'e çıkaran kanun maddesi TBMM'de kabul edildi
18:54 DEVA Partili Ekmen'den iktidara ekonomi tepkisi: Bir kısım arkadaşlarımız sokaktan kopmuş olabilir
18:53 Leroy Sane'ye tokat atan Bjelica'ya 3 maç men ve para cezası verildi
18:40 Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi maçları 3 sezon boyunca TRT'de yayınlanacak
17:57 Süper Lig'in 23. haftasında düdük çalacak hakemler belli oldu
17:48 Dubai'de bir adam, kavga ettiği karısını erkek kardeşlerine tecavüz ettirip öldürttü
17:36 Uganda'da açlıktan ölen insanlara ''aptal'' diyen bakan tepki çekti
17:02 PSG, 18 yaşındaki futbolcuyu 22 milyon euro karşılığında transfer etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.01.2024 20:07:55. #1.13#
SON DAKİKA: Samsun Büyükşehir Belediyesi, yaşlılara yönelik farkındalık etkinliği düzenledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement