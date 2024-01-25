Samsun Büyükşehir Belediyesi, yaşlılara yönelik farkındalık etkinliği düzenledi

Samsun Büyükşehir Belediyesi, evde bakım ve temizlik hizmeti alan yaşlı bireylere yönelik farkındalık etkinliği düzenledi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Yaşlı ve Sağlık Hizmetleri Birimi tarafından düzenlenen etkinliğin Millet Bahçesi Hanımlar Lokali'nde gerçekleştirildiği belirtildi.

Açıklamada, etkinlik kapsamında, yaşlı bireylere stresle baş etme konusunda rehberlik eden uzman psikoloğun, katılımcılara stresin nedenleri ve bu zorlayıcı durumlarla başa çıkma yöntemleri konusunda bilgi verdiği aktarıldı.

Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Yaşlı ve Sağlık Hizmetleri Birimi Sorumlusu Eda Günaydın, yaşlıların haftalık programlarla bir araya gelerek sosyalleşmelerini istediklerini kaydederek, şu ifadelere yer verildi:

"Bu amaçla bu tür etkinlikler düzenliyoruz. Etkinliklerde uzman psikoloğumuz onlara istedikleri konuda yardımcı olmaya çalışıyor. Onlar için evden çıkmak da bir sosyallik. Hem sosyal yaşantılarına katkıda bulunmak hem de kendilerini yalnız hissetmelerini önlemek için bu tarz programlara devam edeceğiz."