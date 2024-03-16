Samsun Çarşamba Havalimanında Yılın İlk 2 Ayında 233 Bin 644 Yolcuya Hizmet Verildi

Samsun Çarşamba Havalimanında yılın ilk 2 ayında 233 bin 644 yolcuya hizmet verildi.
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü istatistiklerine göre, Samsun Çarşamba Havalimanında şubat ayında yolcu trafiği iç hatlarda 103 bin 598, dış hatlarda 8 bin 584 olmak üzere 112 bin 182 olarak gerçekleşti.
Havalimanından iç hatlarda 1025, dış hatlarda ise 86 uçak iniş kalkış yaptı. Yük trafiği ise şubat ayında 1001 ton oldu.
Yılın ilk 2 aylık döneminde ise Samsun Çarşamba Havalimanında yolcu trafiği 233 bin 644, uçak trafiği 2 bin 189, yük trafiği ise 2 bin 133 tona ulaştı.
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