Samsun Cerrahi El Aletleri ve Sağlık Müzesi'nde 280 türde tıbbi eşya sergileniyor - Son Dakika
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Samsun Cerrahi El Aletleri ve Sağlık Müzesi'nde 280 türde tıbbi eşya sergileniyor

Samsun Cerrahi El Aletleri ve Sağlık Müzesi\'nde 280 türde tıbbi eşya sergileniyor

Samsun Cerrahi El Aletleri ve Sağlık Müzesi, sağlık sektöründe geçmişten bugüne kullanılan 280 türde tıbbi cihaz ve eşyayı sergiliyor. Müzede, protezler, dişçi koltuğu, hasta taşıma sedyesi, eski tıbbi aletler gibi birçok malzeme bulunuyor. Ayrıca, müzede günümüzde kullanılan tıbbi cihazlar da sergileniyor. Müze, Samsun'da tıbbi cihaz ve malzeme imalatının potansiyelini artırmak amacıyla kurulmuştur.

30.05.2024 11:01
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Samsun Cerrahi El Aletleri ve Sağlık Müzesi'nde, sağlık sektöründe geçmişten bugüne kullanılan 280 türde eşya sergileniyor.

Samsun- Sivas demir yolu hattında 1926 yılında TCDD Lokomotif Bakım Onarım Atölyesi olarak hizmet vermeye başlayan bina, uzun süre atıl durumda kaldıktan sonra 2021'de Samsun Cerrahi El Aletleri ve Sağlık Müzesi'ne dönüştürüldü.

Müzede geçmişten günümüze kullanılan protezler, dişçi koltuğu, hasta taşıma sedyesi, ahşap tekerlekli sandalye, kadın doğum, kulak burun boğaz ve diş alanında kullanılan eski aletler gibi 280 türde tıbbi cihaz ve eşya, ziyaretçileri sağlık sektöründe zamanda yolculuğa çıkarıyor.

Samsun Medikal İnovasyon Kümesi Derneği (MEDİKÜM) Başkanı Ahmet Alp Doğru, AA muhabirine, Samsun Valiliği, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Büyükşehir Belediyesi, Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı, İl Sağlık Müdürlüğü, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ve MEDİKÜM işbirliğinde eski TCDD atölyesinin 2016'da restorasyonuna başlandığını söyledi.

Müze binasının yaklaşık 100 yıllık bir yapı olduğuna işaret eden Doğru, "Samsun'da 50 yıldır tıbbi cihaz ve malzeme imalatı söz konusu. Şehirdeki bu imalatın potansiyelini artırmak amacıyla müze kurma kararı aldık." dedi.

Müzede 200 yıllık diş protezleri, 250-300 yıllık diş çekmek için penseler var

Tıbbi cihaz üretimine yönelik lise ve üniversitelerdeki bölümlerle bu alanda sürekliliği sağlamak istediklerinin altını çizen Doğru, "İlimizde Tıbbi Cihazlar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Yeşilyurt Demir Çelik Meslek Yüksekokulunda teknikerlik bölümü var. Samsun'da 40'a yakın da üretici firma bulunuyor." ifadesini kullandı.

Doğru, müzede sağlıkla geçmişi anlatan pek çok malzeme bulunduğunu belirterek, Avrupa'dan toplanmış olanların yanı sıra Kurtuluş Savaşı zamanından kalma eserlerin de yer aldığını vurguladı.

Eski tıbbi cihaz ve aletlerin yanı sıra günümüzde kullanılanların da müzede sergilendiğini anlatan Doğru, "Müzede, Samsun'da üretim yapan 12 firmamıza ait ürünlerin bulunduğu sergi salonumuz da var. Orada da bu çağda yapılmış Türk malı yeni ürünleri görebiliyoruz. Sağlığın tarihçesi burada. Yani eski hali nasılmış, şu anki hali nasıl, ziyaretçilerimiz tamamını görebilir." diye konuştu.

Müzede topraktan yapılmış olandan paslanmaz çelik ısıtıcıya kadar eşyaların görülebildiğini dile getiren Doğru, "Aynı şey cerrahi aletlerde, diş ünitelerinde de geçerli. Müzede yaklaşık 200 yıllık diş protezleri, 250-300 yıllık diş çekmek için penseler var. Müzemiz sağlık tarihini başından sonuna en güzel şekilde yansıtıyor." açıklamasında bulundu.

Müzenin ziyaretçilerinden Caner Öztürk ise Edirne'den geldiğini belirterek, "İlk defa cerrahi aletlerle ilgili bir müze gördüm. Ceninleri ilk defa gördüm. Bazı kesici aletler var. Onları da ilk defa gördüm." dedi.

Kaynak: AA

Samsun, Teknoloji, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Samsun Cerrahi El Aletleri ve Sağlık Müzesi'nde 280 türde tıbbi eşya sergileniyor - Son Dakika
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