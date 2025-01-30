Samsun'da 13 Yıl Hapis Cezası Olan Hükümlü Yakalandı - Son Dakika
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Samsun'da 13 Yıl Hapis Cezası Olan Hükümlü Yakalandı

Hakkında kesinleşmiş 13 yıl 15 gün hapis cezası bulunan T.B., Samsun'da yakalanarak cezaevine gönderildi.

30.01.2025 08:16
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Samsun'da, hakkında 13 yıl 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü İnfaz Büro ekipleri, aranan hükümlülerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Ekipler, "birden fazla kişi tarafından birlikte silahla tehdit" suçundan hakkında 13 yıl 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan T.B'yi İlkadım ilçesinde yakaladı.

Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Samsun'da 13 Yıl Hapis Cezası Olan Hükümlü Yakalandı - Son Dakika

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