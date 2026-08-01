Samsun\'da 132 kg Esrar Ele Geçirildi

İÇİŞLERİ Bakanlığı, Samsun'da jandarma tarafından düzenlenen operasyonda; 132 kilogram toz esrar ele geçirildiğini ve 1 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.

Bakanlığın sanal medya hesabından yapılan açıklamaya göre; Jandarma Genel Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ile Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığı Narkotik ve İstihbarat Şube Müdürlüklerince yapılan istihbari çalışmalar sonucu; sürücülüğünü yabancı uyruklu şüphelinin yaptığı TIR ile uyuşturucu madde kaçakçılığı yapılacağının tespit edildi. Özel eğitimli narkotik arama köpeğinin de kullanıldığı operasyonda, TIR'da 132 kilogram toz esrar ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı. Açıklamada, "Gençlerimizin geleceğini korumak, ailelerimizin huzurunu sağlamak için zehir tacirlerine yönelik mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyor; ülkemizin dört bir yanında operasyonlarımıza aralıksız devam ediyoruz" denildi.